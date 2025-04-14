إيلاف من القدس: كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، شكا أمام جلسة رسمية للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، من النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، لدرجة أنه أكد أن هذا العجز يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وقد لا يتيح تحقيقها بالكامل، بل ذهب بعيداً بقوله إن السيطرة على غزة واحتلالها في ظل هذه الظروف هو "مجرد خيال".

وأكد زامير، خلال مناقشاته الأخيرة مع المستوى السياسي، بحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، أن هذا النقص في الجنود المقاتلين يحد من قدرة الجيش على تحقيق كامل التطلعات التي يضعها صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية ويتوقعونها من الجيش.

وأشار زامير إلى أن الحكومة، برئاسة بنيامين نتانياهو، تواصل الاعتماد حصرياً على الأدوات العسكرية ومقاتلي الجيش الإسرائيلي في إدارة الحرب، دون وجود تحرك سياسي موازٍ يمكن أن يكمّل العمليات العسكرية على الأرض.

وقال لهم إن وضع الجيش الحالي غير كافٍ لتحقيق الأهداف المعلنة، خاصة في ظل غياب خطة سياسية تواكب المجهود العسكري وتوفر بديلاً عن حركة «حماس» في القطاع.

صاعقة على رؤوس التطرف اليميني

وقد تسرب من أروقة الحكومة أن كلام زامير وقع كالصاعقة على الوزراء، خصوصاً في اليمين المتطرف الذي يقوده الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والجناح المتطرف في حزب الليكود، فهؤلاء كانوا قد عملوا كل ما في وسعهم للتحريض على رئيس الأركان السابق، هيرتسي هاليفي، كي يترك منصبه بسبب عدم تماثله الكامل مع سياسة الحكومة وأحضروا زامير بالذات إلى رئاسة الأركان، كي يأتي بسياسة جديدة قتالية وصدامية. وإذا به يستخدم نفس الحجج والكلمات ليفسر لماذا لا يستطيع تحقيق أهداف الحرب، وهي القضاء على «حماس» بوصفه تنظيماً ومنظومة حكم وإعادة المخطوفين.

وقد صُدم الوزراء من الروح الاستقلالية التي بدأ يظهرها زامير، وهو الذي أوحى في بداية الدورة بأنه موالٍ لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وراحوا يتساءلون إن كان قد خدعهم حتى أصبح متمكناً أو أنه ينسق مع نتانياهو لإحداث تغيير مفاجئ، بناءً على رغبات وإملاءات الإدارة الأميركية.

توقف 100 ألف احتياط عن الخدمة

وكان قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي قد أكد مرات عدة في الشهور الأخيرة وجود نقص شديد في القوى البشرية، لكنه في الأسابيع الأخيرة يتحدث عن أزمة نقص في القوات غير مسبوقة منذ عقود، إذ توقف أكثر من 100 ألف جندي في الاحتياط عن أداء الخدمة، بينما يرفض بعضهم الانخراط في الحرب لأسباب وصفوها بـ«الأخلاقية»، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.

نقلت وسائل إعلام عبرية مصدر مطلع أن نسبة جنود الاحتياط الذين يلتحقون بالوحدات القتالية تصل إلى ما بين 60 و70 في المائة في أحسن الحالات، وهناك من يتحدث عن نسبة منخفضة تتراوح بين 40 و50 في المائة.

وأوضح زامير أن الالتزام بالتجنيد في صفوف جيش الاحتلال حتى ضمن الوحدات القتالية بات منخفضاً بشكل مقلق.

غياب الحل السياسي يرهق الجيش

كما شدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن إنجازات الجنود في ساحة القتال بدأت تتآكل نتيجة غياب الدعم السياسي الفعال، محذراً من أن استمرار الجمود في البحث عن بديل لحكم «حماس» في غزة من شأنه أن يقوض أي مكاسب ميدانية. واختتمت الصحيفة بالقول إن المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت» لا يزال مصراً على تجاهل طرح أي بدائل سياسية أو خطط لما بعد الحرب، رغم طلب زامير من الوزراء «التخلي عن أوهامهم»، كما وصفها، نظراً لواقع النقص العددي الخطير في القوات.

تجدر الإشارة إلى أن المستوى السياسي اليميني بقيادة نتانياهو كان يعتبر الخوض في مثل هذه الاعترافات مثل مَن يحرز هدفاً ذاتياً في مرماه ويحذر من أن نشر مثل هذه الأنباء قد يشجع حركة «حماس» على تشديد شروطها للصفقة. إلا أن قيادة الجيش تعتبرها مصارحة تشكل سلاحاً قوياً بأيدي الجيش في تعزيز الثقة بين الجيش والجمهور.