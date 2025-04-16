إيلاف من تل أبيب: ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن إحدى طائرات سلاح الجو قامت خلال طلعة قتالية بإسقاط ذخائر على منطقة نير يتسحاق في غلاف غزة.

وأضاف البيان أن الذخائر سقطت بسبب عطل في إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت في طلعة قتالية لضرب قطاع غزة.

وقال البيان: "منذ قليل، سقطت ذخيرة ألقتها طائرة مقاتلة خلال هجوم على قطاع غزة في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية نير يتسحاق الحدودية نتيجة خلل فني".

ووفقا للبيان، لم تقع أي إصابات ويجري التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق أفاد مراسلون أن الجيش الإسرائيلي جدد قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث واصلت قواته القصف المكثف ودمرت عشرات المنازل، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

