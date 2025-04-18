إيلاف من لندن: حرب عصابات على غرار فيلم "العراب" الشهير، تجتاح مدينتين رئيسيتين في سكوتلندا، بهجمات وحشية وثّقتها الكاميرات.

تشهد مجتمعات غلاسكو وإدنبرة حاليًا حربًا وحشية من العنف والتعذيب، حيث تتصارع الشرطة مع تجار مخدرات متخاصمين وعائلات إجرامية سيئة السمعة تتنافس على السيطرة.

يشبه الأمر فيلم "العراب"، كما قال أحد تجار المخدرات السابقين. وتدور أحداث فيلم العصابات الأسطوري يدور حول سلالة إجرامية منظمة عالقة في عملية انتقال للسلطة.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، تشهد مجتمعات اسكتلندا حاليًا حربًا جديدة من العنف والتعذيب والسخرية، حيث يتصارع تجار المخدرات المتخاصمون والعائلات سيئة السمعة على السيطرة على غلاسكو وإدنبرة.

هجمات وحشية

وشهدت الأسابيع الستة الماضية أكثر من اثني عشر هجومًا وحشيًا، تراوحت بين التفجيرات النارية والاعتداءات على الأطفال والعنف المسلح.

وهناك ضحايا تُركوا ليموتوا، ومحلات تجارية تحترق، كما صوّر أفراد عصابات أنفسهم وهم يُشعلون النار في مبانٍ ومنازل تابعة لشركاء وأقارب منافسيهم اللدودين.

ويتباهون بأن هدفهم الرئيسي هو "إبادة" المعارضة. وقد انتشر هذا الفيديو الساخر، المصحوب بأغنية "استمر في الجري" لفرقة سبنسر ديفيس، على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من لعبة استفزازية متعمدة.

وتُرك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 72 عامًا ليموتا عندما اقتحم مراهقون يرتدون أقنعة منزلًا في شمال غلاسكو.

واشتعلت النيران في مرائب ومحلات تجارية. أُطلقت أعيرة نارية على منزل في إدنبرة.

تُرسل إشارات لمن يريد السيطرة على عالم الجريمة المظلم في اسكتلندا.

ما سبب حرب العصابات؟

يشرح المدير السابق لوكالة مكافحة الجريمة والمخدرات الاسكتلندية، غراهام بيرسون، كيف يلعب "فراغ القيادة" دورًا. في أكتوبر الماضي، سُجن زعيم عصابة الكوكايين جيمي ستيفنسون، المعروف باسم "الرجل الجليدي"، المقيم في غلاسكو، بعد تدبيره شحنة كوكايين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مُخبأة في صناديق موز من أمريكا الجنوبية.

كان زعيم العصابة أحد أبرز المطلوبين في بريطانيا، وكان يُدير أعماله كمؤسسة إجرامية أخرى على الشاشة: مسلسل "السوبرانو".

هرب الرجل الهارب، البالغ من العمر 59 عامًا، قبل أن تُطارده الشرطة وتُلقي القبض عليه أثناء ممارسته رياضة الجري في هولندا.

"حسابات قديمة لتصفية الحسابات"

لكن ساد جنون العظمة حول كيفية الإطاحة بهذا الرجل المجرم سيئ السمعة. هل كان هناك عشب؟ هل كان أحد أفرادهم؟

أجج هذا الانقسامات ودفع إلى تشكيل تحالفات جديدة بين شبكات الجريمة المنظمة في اسكتلندا.

لم يُكشف النقاب عن اختراق منصة مراسلة مشفرة، تُعرف باسم "إنكروتشات"، من قِبل جهات إنفاذ القانون إلا بعد عرض قضية "الرجل الجليدي" على المحكمة.

وفي النهاية، أدى ذلك إلى اعتراف ستيفنسون بالذنب. صرح السيد بيرسون، كبير مسؤولي مكافحة المخدرات السابق، لشبكة سكاي نيوز: "إنها صورة معقدة، فهناك أشخاص في السجن ما زالوا يرغبون في التأثير على الآخرين والاهتمام بشؤونهم الخاصة.

"في الخارج، هناك من يتظاهرون، ويعتقدون أن هذه فرصة لهم، وهناك آخرون لديهم حسابات قديمة لتسويتها لم يتمكنوا من تسويتها عندما كان زعماء الجريمة موجودين."

يصف السيد بيرسون مزيجًا سامًا يتصاعد ليُسبب موجات عنف في اسكتلندا.

واختتم قائلًا: "كل هذا يختلط - جشع المال الذي يأتي من المخدرات، ومن الشهرة التي تأتي من كونك "رجلًا رئيسيًا"، وينتهي بك الأمر إلى المنافسة والعنف، ونوع الحوادث التي شهدناها خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة الماضية."

موجة بربرية جديدة من العنف

مارك ديمبستر، رجل من غلاسكو، مدمن سابق وتاجر ومهرب مخدرات، وهو الآن مؤلف ومستشار مرموق يساعد الناس على الإقلاع عن الشرب و المخدرات.

يصف "التنافس على السلطة" بأنه ليس مفهومًا جديدًا بين عائلات العصابات البارزة في غلاسكو.

وقال: "سيكون هناك دائمًا شخص جديد يريد السيطرة على الأسواق. الأمر أشبه بفيلم "العراب". لا فرق بين اسكتلندا أو ألبانيا أو الهند".

ويقترح السيد ديمبستر تغييرًا في الأساليب المتبعة في غلاسكو وإدنبرة في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرض أطفال في الثانية عشرة من عمرهم لهجمات وحشية في منتصف الليل.

ويقول: "إنه أمر وحشي. عندما يُجر الشباب والأطفال إلى مرمى النيران، فإن الأمر يأخذنا إلى مستوى مختلف. على الأقل مع أعضاء المافيا القدامى، كانت لديهم قاعدة غير مكتوبة: لا أطفال، لا أفراد عائلة آخرين. ستتعامل مباشرةً مع الشخصيات الرئيسية التي كانت تُشكل معارضتك".

تُسابق شرطة اسكتلندا الزمن للسيطرة على الوضع، لكنها رفضت التحدث إلى سكاي نيوز حول عملياتها الجارية.

ويشار لإب الأخير إلى أن 100 ضابط يعملون على هذه القضية، مع "اعتقالات وشيكة". لكن هذا يُمثل ذروة إمبراطوريات إجرامية متطورة، حيث لا يُخشى من الشرطة، بل تُثار أعمال انتقامية شرسة، ومن الواضح أن السلطة في متناول اليد.