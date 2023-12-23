نيويورك: قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس لفوزه السابع توالياً وجاء على حساب مضيفه نيويورك نيكس 130 111 السبت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل أنتيتوكونمبو 28 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما ساهم بوبي بورتيس بعد دخوله من دكة البدلاء بـ23 نقطة مع 11 متابعة لمصلحة باكس الذي عزّز رصيده بـ22 فوزًا مقابل 7 هزائم.

وقال بورتيس "في الوقت الحالي فريقنا في مرحلة تناغم"، مضيفاً "الجميع يلعب بثقة كبيرة، ونلعب معًا".

وتابع "كرة السلة لعبة جميلة عندما تلعبها بشكل صحيح، من خلال انتقال سريع للكرة، والوثوق ببعضنا البعض، والوقوف في المراكز الصحيحة".

من جهة نيكس، كان جايلن برونسون افضل مسجّل بـ 36 نقطة واضاف جوليوس راندل 26 نقطة، علما انّ الفريقين سيلتقيان من جديد أيضاً على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" يوم عيد الميلاد الاثنين.

وأسهم ايضا في فوز باكس كريس ميدلتون الذي سجّل 20 نقطة، وأضاف كل من داميان ليلارد ومالك بيزلي 19.

وتفوّق باكس بشكل خاص في المتابعات (53 مقابل 40).

ويحتل باكس الذي احرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه عام 2021 بقيادة أنتيتوكونمبو، المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف بوسطن سلتيكس (21 فوزا مقابل 6 هزائم) الذي يواجه في وقت لاحق لوس انجليس كليبرز.