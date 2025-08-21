لندن : يغيب الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفقا لما أعلنه مدرب ليفربول أرنه سلوت الخميس.

خرج لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق بعد مرور ساعة من عمر اللقاء امام بورنموث (4 2) الجمعة في المرحلة الافتتاحية للدوري الإنكليزي.

وقال سلوت في مؤتمره الصحافي "كان الطاقم الطبي على حق تماما بشأن جيريمي عندما طلب مني استبداله، لأنه لن يكون متاحا حتى نهاية فترة التوقف الدولي".

وأضاف "أعتقد أنني تعرضت لانتقادات لاستبداله، أليس كذلك؟".

وأردف "لقد قلت مباشرة بعد المباراة إن الأمر لا علاقة له بأدائه، لكننا شعرنا أنه يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. وبكلمة "نحن" لا أقصد أنا، بل الطاقم الطبي".

تعاقد ليفربول مع فريمبونغ في أيار/مايو مقابل 39.6 مليون دولار أميركي لتعويض رحيل نجمه ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني.

بدوره، عاد الظهير الأيمن الآخر الإيرلندي الشمالي كونور برادلي الى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل الاثنين ضمن ختام المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.