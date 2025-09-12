طوكيو : يستمتع البطل الأولمبي في سباق 100 م العداء الأميركي نواه لايلز بالاستعراض داخل الملعب، لكن تصرفاته تُزعج أحيانا منافسيه والمشرفين على البطولات. سيكون تحت المجهر خلال دفاعه عن لقبيه العالميين في سباقي 100 م و200 م في مونديال طوكيو لألعاب القوى الذي ينطلق السبت.

يشارك ابن الـ28 عاما في العاصمة اليابانية سعيا لمحاكاة فوز العداء الأسطوري الجامايكي يوسين بولت المتوّج بأربعة ألقاب متتالية في سباق 200 م في البطولات العالمية.

حصل على جرعة ثقة إضافية عقب فوزه المثير بفارق ضئيل (0.02 ثانية) قبل أسبوعين على البطل الأولمبي البوتسواني ليتزيلي تيبوغو في الدور النهائي للقاء الماسي في زيوريخ.

قال لايلز إنه سيتوجه إلى العاصمة اليابانية "مع الكثير من الطاقة".

واكسبته استعراضاته وحركاته على مسارات سباقات السرعة، حيث حقق في زيوريخ فوزه السادس القياسي في منافسات الدوري الماسي، وشخصيته النابضة بالحياة التقدير الذي كان يتوق إليه منذ فترة طويلة في بلده الأم.

ساهمت أيضا سلسلة الأفلام الوثائقية "من دون عنوان: مشروع نواه لايلز"، ودوره البارز في مسلسل "سبرينت" على منصة نتفليكس، وظهوره في البرنامج الشهير "ذي تونايت شو" على قناة "ان بي سي"، في تعزيز مكانته.

قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو إنه يأمل في أن يجذب هذا النوع من التغطية الإعلامية الجماهيرية رياضيين أميركيين آخرين في ألعاب القوى مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس بعد ثلاث سنوات.

يعشق لايلز الاستعراض وجذب الكاميرات، ففي العام الماضي قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، صرّح لمجلة "جي كيو سبورت" أن التحدي الذي تواجهه ألعاب القوى يكمن في مدى قدرتها على إقناع الجمهور على المستوى العالمي بأن هذه الرياضة هي أيضا "ترفيهية".

وفي حين كان يستخدم سلفه النجم بولت الذي هيمن على سباقات السرعة لفترة طويلة قبل اعتزاله، ذراعيه لمحاكاة صاعقة قبل السباقات، قرر لايلز تجاوز هذه الحدود إلى أبعد من ذلك بكثير.

نال بطاقة صفراء تحذيرية قبل نهائي سباق 200 م في أولمبياد باريس بسبب دخوله المُفرط في الحماس إلى "ستاد دو فرانس"، حيث زأر كالأسد وضرب صندوق مساره بقوة حتى سقط رقمه أرضا.

كما أثار لايلز، الذي غادر الملعب الفرنسي على كرسي متحرك بعد حلوله ثالثا وكشف لاحقا عن إصابته بفيروس كورونا، حفيظة مواطنه العداء كيني بيدناريك المعروف بطباعه الهادئة خلال التجارب المحلية هذا العام.

شعر بيدناريك بانزعاج عندما أدار لايلز رأسه محدقا به قبل أن يجتاز خط النهاية في نهائي سباق 200 م، ما حمل ابن الـ26 عاما، الحائز على ميداليتين فضيتين أولمبيتين في هذه المسافة، الى دفع مواطنه في ظهره بسبب هذه السخرية الواضحة.

قال بيدناريك الذي يأمل مسؤولو الفريق الأميركي في أن تعود المياه إلى مجاريها مع لايلز أثناء قيادتهما لمنتخب التتابع 4 مرات 100 م: "هذا تصرف غير رياضي، ولا يمكنني التعامل مع ذلك".

يختبئ عندما يُعاني من التوتر

بدوره، قال العداء زارنيل هيوز، الحائز على برونزية سباق 100 م في بطولة العالم في بودابست عام 2023، إن لايلز يملك "لسانا طليقا".

وأضاف البريطاني "هذا الرجل يُجيد الكلام! كنت أعرف أنه يتكلم بطلاقة، لكنني لم أكن أعلم أنه يتكلم بهذه الدرجة. قلتُ له: +يا رجل! اصمت!+".

ورغم استياء بيدناريك، يعتقد تيبوغو أن لايلز بات أكثر "تواضعا" هذا العام و"يتحدث أقل بكثير".

قد يكون ذلك بسبب التوتر.

أقرّ لايلز الذي عانى من مشاكل صحية طوال حياته، من الربو إلى عُسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أنه يختبئ عندما يُعاني من التوتر.

قال لـ "جي كيو سبورت": "أقوم بما أحب، مثل تركيب المكعبات (ليغو)، وعزف الموسيقى، ولعب ألعاب الفيديو، والتواجد مع أصدقائي".

وأضاف "أحتاج إلى أربعة أو خمسة أيام من ذلك، ثم تبدأ طاقتي بالعودة بشكل طبيعي، وأشعر حينها أنني مستعد للعطاء مجددا".

والدته كيشا كاين بيشوب، وهي عداءة جامعية سابقة ربّت لايلز وشقيقه جوزيفوس وشقيقته آبي بمفردها، تعتقد أن نجلها يستغلّ وجوده في دائرة الضوء على أكمل وجه.

رغم ذلك، فهي قلقة بشأن ما سيحدث عندما يتمكن أحد العدائين الشبان من انزاله عن عرشه.

قالت في المقابلة ذاتها "لم أكن في مستواه إطلاقا. لكن... أعرف معنى أن ترى نفسك على التلفاز، وأعرف معنى أن ترى اسمك في الصحف باستمرار، والجميع يتعرّف عليك".

وتابعت "ثم أعرف معنى أن يختفي كل ذلك".