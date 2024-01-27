إيلاف من بيروت: طرح الفنان العراقي اغنيته المصورة الجديدة "يا وفية" التي تمهد لألبومه المقبل "مع الحب" الذي يعود به بعد غياب 8 سنوات حيث كان "كتاب الحب" آخر ألبوم أطلقه في العام 2016.

ويتضمن ألبوم "مع الحب" 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".

ويبدو أن كاظم الساهر اختار طرح "يا وفية" كأولى أغنيات ألبومه الجديد لما لها من وقع خاص عليه، بوصفها تحمل كلماتها إمضاء صديقه الشاعر الراحل كريم العراقي الذي توفي مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي عن عمر يناهز 68 عاما في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر معاناة مع المرض.

وتقول كلماتها:

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏

عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

ألله ألله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت..

جنيت لا أستحي

لو بين قدميك ارتميت

إني أمام الناس أُعلنها جنيت..

جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

لو أنتِ سامحتِ

وقلتِ لي تعال..تعال

بكى قلبي فرحا ً

ودمع العين سال

بكى قلبي فرحا ً

ودمع العين سال

من قال لا يبكي الرجال

من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

وأعلن النجم العراقي عبر مختلف حساباته على المواقع الاجتماعية عن إطلاقه لـ"يا وفية"، قائلا "بعد طول انتظار وبمجهود جبار من أصدقاءنا في believe arabia صدرت الأغنية الجديدة! استمعوا الآن وكونوا على الموعد للألبوم الكامل.. كاظم مع الحب".

أخيراً ومن بعد طول انتظار، صدرت أغنيتي الجديدة #يا_وفيّة

استمعوا إليها الآن واحفظوا الألبوم عبر الرابط. #كاظم_الساهر #كاظم_مع_الحب https://t.co/uu5gXfZKws pic.twitter.com/ZjIEEezqNV — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 25, 2024

وتصدر اسم كاظم الساهر الترند في عدة دول بعد ساعات قليلة من طرح كليب أغنيته الجديدة "يا وفية" عبر قناته على اليوتيوب.

ويحكي كليب "يا وفية" الذي تم تصويره في مدينة إسطنبول التركية مع المخرج تيري فيرن قصة ندم حبيب على فقدان حبيبته مع مرور الزمن، وشهد مراوحة بين حاضر الحبيبين وماضيهما بطريقة متقنة ومؤثرة.