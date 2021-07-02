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موسكو: أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الجمعة تفكيك "خلايا إرهابية نائمة" على ارتباط بالغرب بحسب قوله، كانت تسعى لتدبير انقلاب.

وقال لوكاشنكو بحسب ما نقل جهازه الإعلامي "تم اليوم تفكيك خلايا إرهابية نائمة" اتهمها بأنها مرتبطة بألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا.

وأضاف أن "هدف هذه الخلايا كان قلب النظام بالعنف".

وتابع لوكاشنكو الذي يحكم البلد منذ نحو 27 عاما أن "كمية هائلة من الأسلحة تتدفق إلى بيلاروسيا من أوكرانيا" مشيرا إلى أنه أمر حرس الحدود بـ"إغلاق الحدود مع أوكرانيا نهائيا".

وسبق أن اتهم لوكاشنكو مرارا الغرب بالسعي لـ"زعزعة استقرار" بلاده لتغيير النظام فيها.

وتصاعد التوتر بين مينسك وأوروبا منذ قمع حركة احتجاجية تاريخية تلت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لوكاشنكو في 2020، وبلغ ذروته بعد اعتراض بيلاروس طائرة لاعتقال معارض كان يستقلها.

وتقع بيلاروسيا عند أبواب الاتحاد الأوروبي ولها حدود مشتركة مع بولندا وليتوانيا.