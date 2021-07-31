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إيلاف من لندن: يقول مصدر أمني إسرائيلي كبير أن إيران باتت تشكل خطرا على التجارة البحرية العالمية وان استهداف السفينة ميرسير ستريت Mercer Street اليابانية والتي تشغلها شركة بريطانيا تابعة لرجل الاعمال من اصل إسرائيلي ايال عوفر، هو تأكيد جديد على عدوانية ايران.



(حريق على متن ناقلة النفط "فرونت آلتير" التي اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حزيران/يونيو 2019)



اضاف المسؤول انها ليست المرة الاولى التي تتصرف فيها ايران بعدوانية وتعتدي على سفن وناقلات وتقتل مواطنين ابرياء.



ويتابع المسؤول الامني: المفارقة المضحكة أن إيران نفسها التي بادرت في السابق الى اقامة مجموعة امل HPOE للحفاظ على امن الملاحة في الخليج هي ذاتها التي تعتدي على الناقلات والسفن في الخليج وبحر العرب، وتشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.

هذا واشار "المسؤول"إلى انه "على المجتمع الدولي معاقبة ايران وايقافها عند حدها قبل ان يصبح الوقت متأخرا"، لافتا الى ان اسرائيل بامكانها ضرب المنشآت والمصالح البحرية الايرانية في اي وقت الا ان الحفاظ على حرية الملاحة وتسيير احوال الاقتصاد في المنطقة يحتم العمل مع الجميع لكبح جماح ايران ووقف اعتداءاتها على السفن والناقلات بحجج واهية.

وكانت اسرائيل قد حذرت ايران من استمرار المس بالسفن المملوكة لرجال أعمال إسرائيليين، وشهد الخليج العربي وبحر العرب والبحر الاحمر خلال السنتين الاخيرتين عدد من الاستهدافات المتبادلة بين اسرائيل وايران فيما يسمى بحرب السفن.