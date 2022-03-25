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موسكو: أقرّ الجيش الروسي الجمعة بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، متّهمًا الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي "خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون". واستقبلت روسيا 419,736 لاجئًا من أوكرانيا منذ بداية العملية، بحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزينتسيف.