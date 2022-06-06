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إيلاف من لندن: بحث الكاظمي في بغداد الاثنين مع وزيري خارجية مصر والاردن تنسيق المواقف ومواجهة التحديات اقليميا وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي والتنموي المشترك فيما اكد الرئيس صالح على ضرورة تفكيك ازمات المنطقة.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي بحضور نظيرهما العراقي فؤاد حسين فقد شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على اعتزاز بلاده بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية والازدهاروكذلك الأمن الغذائي المشترك.

كما أكد على أهمية التعاون وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

مستقبل أفضل للبلدان الثلاثة والمنطقة



وأشار الكاظمي إلى أن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث وللمنطقة.

ومن جهته "نقل الوزير الأردني الصفدي تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الكاظمي مثلما نقل الوزير المصري شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليه" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

الكاظمي خلال لقائه في بغداد الاثنين 6 حزيران يونيو 2022 وزيري خارجية مصر سامح شكري والاردن أيمن الصفدي (مكتبه)

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.

كما جرت مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي وتعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

الرئيس صالح : تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة



وخلال اجتماع الرئيس العراقي برهم صالح مع الوزيرين المصري والاردني بقصر السلام في بغداد فقد أكد حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "ايلاف".



الرئيس العراقي برهم صالح ملتقيا في بغداد الاثنين 6 حزيران يونيو 2022 وزيرا خارجية مصر سامح شكري والاردن ايمن الصفدي (الرئاسة العراقية)

وأضاف صالح أن هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغير المناخي.

ونقل الوزيران تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس صالح الذي حملهما تمنياته لهما فيما أكد الوزيران حرص بلديهما على أمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك.

دعم مصري وأردني لاستقرار العراق

وفي وقت سابق اليوم وصل الى بغداد بشكل مفاجئ الوزيرين المصري والاردني لاجراء مباحثات مع نظيرهما العراقي لتنسيق مواقف البلدان الثلاثة من القضايا الاقليمية والدولية.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ان الوزراء الثلاثة سيبحثون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح صحافي وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين مصر والأردن والعراق حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه الشقيق.

مجلس تنسيق ثلاثي



يشار الى ان البلدان الثلاثة العراق ومصر والاردن ترتبط بمجلس تنسيق اعلى مشترك عقد ثلاث قمم في القاهرة في آذار مارس عام 2019 وعمان في آب أغسطس عام 2020 ثم في بغداد اواخر حزيران يونيو 2021 بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اضافة الى رئيس الدولة المضيفة مصطفى الكاظمي.



وبحثت قمة بغداد الثلاثية تنفيذ الاتفاقا المعقودة بين البلدان الثلاثة لتطوير علاقاتها في مختلف مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري والاستثماري في إطار آلية التعاون الثلاثي. كما شكلت 8 لجان للنقل والاستثمار والإعمار- وللطاقة والصناعة والمالية والمصرفيةاضافة الى لجنة سياسية وامنية ولجنة للتعليم والشباب واخرى ثقافية واعلامية وزراعية.