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ماذا سيحدث للنظام الملكي في بريطانيا بعد وفاة إليزابيت الثانية؟ الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك.

إيلاف من بيروت: كيف نقيم مكانة الملكة إليزابيث الثانية في التاريخ؟ يجب أن يعتمد الحكم الناضج، بالطبع، على كيفية تطور آل وندسور. هل ستعيد هذه الأرسة إحياء نفسها كملكية ما بعد إليزابيث، أم أن عهدها سيكون نهاية وندسور؟ الوقت وحده كفيل بإنبائنا.

في مقالة نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يقول ديفيد رينولدز، أستاذ التاريخ الدولي بجامعة كامبريدج، إن أحد أسباب هذا التساؤل هو المثابرة الملحوظة للنظام الملكي البريطاني في القرن العشرين. فقد أطاحت الحرب العالمية الأولى السلالات الحاكمة في أوروبا - آل رومانوف وهوهنزولرن وهابسبورغ - مع انتشار الثورة غربًا من روسيا. بعد ذلك، كان قصر باكنغهام يخشى أن يكون منزل وندسور (كما أعيدت تسمية منزل ساكس كوبرغ وجوتا على عجل في عام 1917 عندما كانت لندن تتعرض للقصف من قبل قاذفات جوتا من كايزر) هو التالي.

وبحسب رينولدز، حذر اللورد إيشر، أحد كبار رجال البلاط الملكي: "نحن نقف عند مفترق الطرق. الملكية وتكاليفها يجب أن تكون مبررة، في المستقبل، في عيون البروليتاريا الجائعة التي تمزقها الحرب والتي تتمتع بغالبية هائلة من قوة التصويت". مع ذلك، لا يزال بيت وندسور موجودًا. في القرن الذي أعقب اندلاع الحرب العظمى، كان لدى بريطانيا في الواقع أربعة ملوك فقط - أحدهم (إدوارد الثامن) تنازل عن العرش بعد أقل من عام. بدأ جد الملكة الراحل، جورج الخامس (1910-1936) في الوصول إلى الديمقراطية الجديدة في بريطانيا، من خلال البث الإذاعي السنوي لعيد الميلاد. نال والدها، جورج السادس (1936-1952)، الاحترام لتجاوزه إعاقة الكلام سيئة السمعة، وأصبح رمزًا للأمة خلال الحرب العالمية الثانية. وشهدت إليزابيث الثانية ما تبقى من القرن العشرين، وتجاوزت في النهاية فترة حكم الملكة فيكتوريا البالغة 63 عامًا وسبعة أشهر لتصبح صاحبة أطول فترة حكم في البلاد.

مسؤولية واستقرار

خلال فترة حكم إليزابيت الثانية، خدم 15 رئيس وزراء، من ونستون تشرشل إلى ليز تراس، وشاهدت 14 رئيسًا في البيت الأبيض. كانت مساهمة النظام الملكي، وخاصة الملكة إليزابيث، في إحساس بريطانيا بالاستمرارية المؤسسية والاستقرار وسط عالم متنوع الألوان أحد الأسباب الأساسية لبقائها. مع ذلك، بحسب رينولدز، وبنفس القدر من الأهمية، ضمنت الملكة أن آل وندسور يتحركون مع الزمن ويكيفون النظام الملكي للعصر الديمقراطي. يقول رينولدز: "لم تكن هي نفسها عامل تغيير طبيعي، فقد نشأت فتاة خجولة مطيعة مشبعة بإحساس عميق بالتقاليد العائلية، وأرادت والدتها المهيمنة وذات الشخصية التمسك بشدة بالماضي. ولكن كان دفعها في الاتجاه المعاكس هو زوجها القوي الإرادة، وهو رجل يتمتع بغرائز التحديث والرغبة في وضع بصمته الخاصة على النظام الملكي - ليس أقلها محاولة إعادة تسميته منزل مونتباتن".

وفقًا للمقالة في "إندبندنت"، كانت نقطة التحول هي التقاعد في عام 1968 للسكرتير الصحفي المخضرم للقصر، ريتشارد كولفيل، الذي أبقى وسائل الإعلام على مسافة واحدة. قال أحد السكرتارية الملكية إنه كان تقريبا "ضابطا مناهضًا للصحافة". عرف خليفة كولفيل، ويليام هيسلتين، أن مثل هذا المنصب لم يعد ممكنًا. بدعم من الأمير فيليب، قام هيسلتين بتنسيق الفيلم الوثائقي التلفزيوني "العائلة المالكة" (1969)، والذي كان يهدف إلى الترويج لآل وندسور في الستينيات.

بدأت العائلة المالكة بجدية في التلاعب المتبادل بين النظام الملكي ووسائل الإعلام والذي أثبت أنه سمة من سمات عهد إليزابيث الثانية. كان جوهر هذه العملية إعادة إحياء السلالات من خلال تعاقب الأجيال. شهد عام 1981 أول إنجاز كبير، عندما تزوج الوريث الجاد للعرش من امرأة شابة تصغره بنحو 13 عامًا، والتي تحولت بعد ذلك إلى ما أطلق عليه أحد صحفيي "صن": "فتاة الغلاف الأولى في العالم".

على المدى القصير، أعاد الملك تشارلز الثالث وديانا إحياء عهد الملكة، لكن عهديهما كان دائمًا مباراة مختلة؛ سرعان ما تحول اغترابها عن المحكمة وشعورها بالضحية إلى ثرثرة صحفية. أعقب ذروة عام 1981 ما أسمته الملكة بعامها المرعب في عام 1992 - العام الذي تفكك فيه زواج أبنائها الثلاثة الأكبر؛ دمرتها النيران قلعة وندسور، منزلها المحبوب في زمن الحرب. وعائلتها استسلموا في مسألة وضعهم الضريبي المتميز الذي طال أمده.

هوة متزايدة

بلغت الهوة المتزايدة بين التاج والبلد ذروتها في عام 1997، عندما أسيء التعامل مع وفاة ديانا وصديقها في حادث سيارة في باريس بشكل سيء من قبل الملكة نفسها. ظلت صامتة في بالمورال أسبوعًا تقريبًا بدلاً من الانغماس في ما وصفه أحد رجال البلاط بأنه "عرض عام للحزن الخاص". فقط بعد عودتها إلى قصر باكنغهام ورؤية الحشود وكتب التكريم وبحر الزهور، أدركت متأخرة عبادة ديانا، أميرة ويلز.

يقول رينولدز: "لخصت ملحمة ديانا معضلات الملكية الإعلامية - مستغلة وسائل الاتصال الحديثة واستغلالها. في الماضي، ما يلفت الانتباه هو السرعة التي نُسِيت بها ديانا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حملة العلاقات العامة الداهية التي نظمها طاقم الأمير تشارلز آنذاك. وقد مكنه ذلك من الزواج من عشيقته منذ فترة طويلة، كاميلا باركر بولز، في عام 2005 دون شكوى عامة قليلة". أضاف: "أعطى زواج الابن الأكبر لتشارلز الثالث، وليام، فتاة من عامة الناس، كيت ميدلتون، وسائل الإعلام جيلًا جديدًا من الرموز الملكية، بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين. التقى الزوجان في الجامعة، وكانت علاقتهما طبيعية أكثر كثيرًا من الزيجات الملكية المرتبة في الماضي".

كان زواج الأمير هاري من ميغان ماركل في عام 2018 لحظة مهمة أخرى، بما في ذلك حفل زفاف كان حديثًا حقًا. مع ذلك، التحرك اللاحق للزوجين للابتعاد عن الواجبات الملكية العليا - مرة أخرى مع الكثير من الحديث عن الدور الذي لعبته أقسام وسائل الإعلام في ذلك القرار - سلط الضوء على أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب التفكير فيه مع تقدم العائلة المالكة.مع ذلك، يقول رينولدز، في ظل درع الاستمرارية، تمكنت الملكة إليزابيث - أحيانًا عن قصد، وأحيانًا على مضض - من تعزيز المكانة الملكية. عندما احتفلت بيوبيلها الماسي في عام 2012، تعرضت وسائل الإعلام لضغوط شديدة للعثور على جمهوريين متحمسين.

وختم رينولدز ماقلته في "إندبندنت" بالقول: "قال اللورد إيشر مذهولًا: نجت الملكية البريطانية، وتغلبت على عصر الديمقراطية الإعلامية. إلى حد كبير، كان هذا بسبب سيطرة إليزابيث الثانية على الخيال الوطني".