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بكين: أكّدت الصين الأربعاء أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما بعدما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بكين خلال خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي "سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية"، داعية الولايات المتحدة إلى "العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأميركية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة".