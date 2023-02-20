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إيلاف من لندن: أكدت بغداد الاثنين ان وفدها الذي زار واشنطن مؤخرا لم يتعرض لاي ضغوط للتطبيع مع اسرائيل مشيرة الى تجاوز احتياطات البلاد النقدية 100 مليار دولار ومشددة على ان الدينار قوي وسيتعافى قريبا امام الدولار.

ونفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تعرض وفد بلاده الذي اجرى مباحثات في واشنطن على مدى الاسبوع الماضي تعرضه لاي ضغوط للتطبيع مع اسرائيل كما اشارت وسائل اعلام وكتلا سياسية موالية لايران.



واشار الوزير خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "ايلاف" وشرح فيه نتائج مباحثاته في واشنطن التي شدد على انها كانت اقتصادية بحتة الى ان موقف العراق من هذا الموضوع معروف في رفض التطبيع منوها الى ان هذه المسألة لم تطرح في واشنطن مطلقا حيث أن السياسة النقدية كانت محور المناقشات هناك اضافة الى القضايا السياسية ومحاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأميركي.

وعكة صحية

وقد انسحب الوزير من المؤتمر الصحافي بعد ان اجاب على بعض الاسئلة بسبب وعكة صحية مفاجئة. وقال "متأسف" وغادر مسرعاً.. حيث بدا مرهقاً ولا يستطيع إكمال حديثه.

يشار الى انه ليس للعراق اي علاقات مع اسرائيل وشارك في جميع الحروب العربية معها ومازال في حالة حرب معها فيما اقر البرلمان العراقي في حزيران يونيو عام 2022 قانونا يجرم التطبيع معها.

ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي

وطمأن الوزير العراقيين بالقول ان الدينار العراق قوي وهو محمي بغطاء اقتصادي ونفطي وباحتياطات نقد اجنبية تجاوزت 100 مليار دولار مؤكدا ان السيولة المالية متوفرة.

ورأى ان علاقة الدولار مع الدينار تسير في الاتجاه الصحيح وسيكون هناك استقرار للعملة وتوقف سعر صرف الدولار مقابل الدينار عن الارتفاع.

يشار الى ان البنك المركزي العراقي قد اصدر تعليمات مشددة أمس الاحد

الى المصارف بالتأكد من عدم شمول طالبي عملة الدولار نقداً بالعقوبات الدولية أو مشاركتهم في الجرائم الارهابية أو غسيل الاموال.

تعاملات غير مشروعة لتهريب الدولار

واقر الوزير بانه كانت هناك تعاملات بالدولار غير مشروعة تتقدم للحصول عليه وتهريبه لكنه اوضح انه مع النظام الإلكتروني الجديد للصرف (فرضته الخزانة الاميركية) مؤخرا فأن هذا الامر سيشهد تراجعا.

واضاف الوزير العراقي ان المنصة الإلكترونية ستساعد على إيقاف منع تهريب الدولار منوها الى ضرورة استخدام المنصة في المطارات والمنافذ الحدودية .

وتوقع حل أزمة الدولار واستقرار صرف العملة قريبا مبينا ان سعر صرف الدولار قد بدأ بالفعل بالانخفاض كما سيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب.

وأوضح ان الاقتصاد العراقي نقدي وليس إلكترونياً.. منوها الى ان المنصة الإلكترونية تحتاج الى وقت للتأقلم معها.

واشنطن تسعى لاستقلال بغداد في مجال الطاقة

وكانت بغداد وواشنطن قد اصدرتا في 15 من الشهر الحالي بيانا مشتركا عن مباحثات الوفد العراقي برئاسة فؤاد حسين في واشنطن اشار الى عزم الولايات المتحدة مساعدة العراق في تحقيق استقلاله في مجال الطاقة وربط نظامه التكتولوجي بها لكنها لم تشر الى تأجيل قيودها على اسواق صرف الدولار في البلد.

ولوحظ ان البيان المشترك لم يشر الى موافقة الولايات المتحدة على مطالب الوفد العراقي بتأجيل قيودها الاخيرة على سوق صرف الدولار في العراق والتي هدفت الى منع تهريبه الى ايران.

واكدت واشنطن انها ستساعد العراق لتحقيق استقلاله في مجال الطاقة واستثمار الغاز المصاحب بهدف تحقيق استغنائه عن الغاز الايراني الذي يحتاجه حاليا لتوفير الطاقة الكهربائية لمواطنيه. كما ان الشركات الاميركية الخاصة في مجال التكنولوجيا سيكون لها دخول قوى لمواجهـة تـحـديات الطاقـة فـي الـعـراق.

واضافة الى ذلك فقد شجعت واشنطن بغداد على الاستمرار بتنفيذ مشاريعها للربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والسـعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

