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قبل سنوات، بدت تونس تسير على الطريق الصحيح وتتحول إلى أول ديمقراطية في المغرب العربي. يبدو أن هذا انتهى الآن.

إيلاف من بيروت: واضح أن ما حدث في تونس منذ صيف 2021 يمكن وصفه بأنه انقلاب حقيقي. منذ ذلك الحين، حكم الرئيس قيس سعيد بطريقة استبدادية، بعد أن حدّ من السلطات البرلمانية إلى درجة أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت أقل من 10 في المئة، وهو الآن في طور وضع القضاء والصحافة تحت سيطرته.

تطويع الإعلام

في الأسابيع القليلة الماضية، ألقي القبض على ممثلين لوسائل الإعلام والمعارضة. هذا ما حدث لرئيس راديو موزاييك ذي الشعبية الكبيرة في منتصف فبراير. في تظاهرة احتجاجية على اعتقاله، اتهم صحفيون آخرون الحكومة بالرغبة في تطويع وسائل الإعلام.

على عكس العديد من البلدان العربية الأخرى، تمكنت نقابة عمالية مستقلة إلى حد كبير من البقاء في تونس حتى في ظل الديكتاتورية، والتي تلعب بالتالي دورًا مهمًا في النزاعات الاجتماعية والسياسية. لكن سعيد لم يتأثر حتى الآن، وهو مستمر في متابعة مساره لإعادة البلاد إلى الحكم الأوتوقراطي. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي وارتفاع نسبة التضخم، لا يوجد الكثير الذي يمكنه القيام به، وهذا تطور معروف أيضًا في مصر، على سبيل المثال.

يعتمد سعيّد على مخزون الديكتاتوريين الشعبويين بأكمله: تجري حاليًا حملة بشعة للغاية ضد اللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء ، الذين تلومهم الحكومة على الوضع السيئ في البلاد. ويتهم المنتقدون الرئيس بنشر الكراهية التي قد تتحول قريبًا إلى عنف مفتوح. وبينما تلقى سعيد إشادة من داخل الجبهة الوطنية الفرنسية لتصريحاته العنصرية، اتهمه المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) رمضان بن عمر بخلق أعداء وهميين للهرب من حل المشكلات الاقتصادية.

لامبالاة دولية

واضح أن أوروبا والولايات المتحدة لا يهتمان كثيرًا بالوجود المستمر للديمقراطية التونسية طالما أن شخصًا ما في المنطقة يعد بالاستقرار. في "واشنطن بوست"، لاحظ إيشان ثارور أن الغرب يتفرج على الديمقراطية تحتضر في تونس: "يبدو أن الديمقراطية الوليدة في تونس على حافة الهاوية بينما يدخل البلد نفسه فترة مظلمة من التوطيد الاستبدادي. بعيدًا عن أن يكون نجاحًا فريدًا [للربيع العربي]، أصبحت البلاد مثالًا آخر ينذر بالخطر في منطقة البدايات الزائفة والآمال المحطمة. وكل هذا يحدث مع التسامح الفعلي لحكومة بايدن وشركائها الغربيين".

في أثناء قيام إدارة بايدن بحملة فعالة من أجل الحرية والديمقراطية في أوكرانيا ، أصدرت، في أحسن الأحوال، بيانات دورية تعبر عن "مخاوفها" من تطور الأحداث في تونس. ولم تفعل شيئًا يذكر لحشد استجابة دولية للدفاع عن الديمقراطية المتعثرة في البلاد، بل أشادت بالانتخابات البرلمانية الهزيلة، واعتبرتها خطوة أولى أساسية في استعادة الديمقراطية.

عودة تونس إلى الاستبداد

لم يكن صعباً على الاتحاد الأوروبي أن يزود تونس بمزيد من الدعم المالي والاستشاري. حتى الدستور الذي تم وضعه بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2011 كان وحشيًا، وجاء بدعم كبير من فرنسا ومنح منصب الرئيس الكثير من السلطة، في حين أنه يجب أن يكون واضحًا الآن أن البرلمان قوي فقط. يمكن الدساتير أن تعطي ضمانات معينة حتى لا يكون هناك عودة إلى الاستبداد أو الديكتاتورية، حتى في أوقات الأزمات.

بدلاً من مساعدة تونس في إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل من أجل التغلب على نظام تم تصميمه بالكامل لعائلة الرئيس السابق بن علي، فرض صندوق النقد الدولي برامج تقشف صارمة أصابت الشرائح الأفقر من السكان على وجه الخصوص والعديد من للبرنامج الشعبوي الذي استقبله سعيد. وهكذا يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، كما يتابع ثارور: "بدلاً من دفع المسار الديمقراطي في تونس، يقول المحللون إن سعيد أعاد البلاد إلى حيث بدأت".

في أوروبا، محتمل أن يُنظر إلى هذا التطور على أنه مشكلة فقط عندما تهبط أعداد كبيرة من القوارب التي تحمل لاجئين تونسيين على سواحل إيطاليا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها توماس فون دير أوستن-ساكن ونشرها موقع "مينا واتش" الألماني