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واشنطن: وصفت الولايات المتحدة الثلاثاء تصريحات وزير المال الاسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي أنكر الاحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتبر ان هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي ايضاً مهينة وخطيرة".

وأضاف "يملك الفلسطينيون تاريخاً وثقافة ثريين والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

كما ندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدث سموطريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".

تصريحات سموطريتش

وأعلن سموطريتش في بث مباشر على فيسبوك خلال زيارة خاصة لباريس الأحد أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتمّ تداول المقطع المصوّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ورداً على سؤال عما إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات على العلاقات الأميركية مع إسرائيل، قال باتيل إن سموطريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية".