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موسكو: وعد الكرملين الثلاثاء باتخاذ "اجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي واصفا توسيع الحلف بأنه "مساس بأمن" روسيا.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية". وأضاف "هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة".
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