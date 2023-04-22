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مدريد: أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت أن ست دبابات من طراز "ليوبارد" تعهدت مدريد بإرسالها الى كييف، باتت في طريقها الى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.

وقالت روبليس للصحافيين إن هذه الدبابات "إضافة الى زهاء عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتّجه الى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة".

وأشارت الوزيرة الى أن "أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد تخضع للتصليح حاليا، وسيتم إرسالها الى أوكرانيا أيضا متى تمّ إنجاز ذلك".

يأتي ذلك في إطار المساعدات التي وعدت دول غربية عدة بتوفيرها الى كييف لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.

وبعدما أمضى فصل الشتاء في مواجهة هجمات روسية عند خطوط الجبهة في شرق البلاد، يتوقع أن يشنّ الجيش الأوكراني هجوما مضادا خلال الربيع أو الصيف.