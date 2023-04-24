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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بـ"الدمار" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال غوتيريش أمام لافروف إن "الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتسبب بمعاناة هائلة وبدمار للبلد ولسكانه، يضاف إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19".

وأضاف "يتعرّض النظام المتعدد الأطراف لتوتر أكبر من أي وقت مضى منذ إنشاء الأمم المتحدة"، مشددًا على "التوترات التي بلغت أعلى مستوى" بين "القوى العظمى".

وتابع "نواجه أزمات متشابكة غير مسبوقة"، محذرًا من "مخاطر النزاع، سواء من خلال المغامرة أو سوء التقدير".

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في نيسان/أبريل. وسافر وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة ليترأس اجتماع الاثنين.

"النظام العالمي الأحادي القطب"

وفي مذكرة أُرسلت إلى الدول الأعضاء بشأن هذا الاجتماع، نددت روسيا بـ"النظام العالمي الأحادي القطب الذي ترسخ" بعد انتهاء الحرب الباردة والذي "يهدد فعالية واستقرار منظومة الأمم المتحدة".

وأضافت المذكرة "اليوم، هناك تحول منهجي آخر: النظام العالمي الأحادي القطب يصل بشكل طبيعي إلى حدوده ويتراجع بسرعة، بينما يظهر نظام جديد متعدد الأقطاب".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ لصحافيين "من خلال تنظيم هذا النقاش، تحاول روسيا تقديم نفسها على أنها مدافعة عن ميثاق الأمم المتحدة وعن تعددية الأطراف (...) إنه أمر مثير للسخرية".