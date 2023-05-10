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غزة (الأراضي الفلسطينية): قتل فلسطيني الأربعاء في تجدد للقصف الجوي الإسرائيلي على غزة غداة مقتل 15 فلسطينيا واستهداف حركة الجهاد الإسلامي، كما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد الجيش أنه "يقصف حالياً البنية التحتية لإطلاق الصواريخ لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الضربات تستهدف مواقع في "الأجزاء الشمالية والجنوبية" من القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل قضى في قصف شرق خانيونس.

ورصد مراسلو وكالة فرانس برس غارات جوية على شمال مدينة غزة وسط تصاعد للدخان.

وبحسب الجيش فإن القصف طال نشطاء "كانوا في طريقهم إلى موقع إطلاق صواريخ في مدينة خانيونس" جنوب قطاع غزة.

وقتل الثلاثاء 15 فلسطينياً على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي وأربعة أطفال في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

غارات إسرائيلية

وقال الجيش إن 40 طائرة شاركت في الغارات الإسرائيلية التي "حققت أهدافها" في قتل القادة الثلاثة المستهدفين وهم من أبرز مخططي الحركة، وتورطوا في عمليات استهدفت إسرائيليين مؤخرًا.

منذ مطلع العام، قُتل ما لا يقل عن 126 فلسطينيًا على الأقل و19 إسرائيليًا وسيدة أوكرانية وإيطالي واحد في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.