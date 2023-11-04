إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في محطة كينغز كروس للقطارات في لندن مساء الجمعة.

وألقي القبض على خمسة أشخاص خلال المظاهرة، وأظهرت مقاطع فيديو وهم يهتفون بالشعار المثير للجدل "من النهر إلى البحر"، ورد المتظاهرون "فلسطين ستتحرر".

وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إنه أصدر أمرا للسماح للشرطة بوقف المظاهرة مساء الجمعة.

وكان تم إرسال إشعار القسم 14 في المحطة - وهي واحدة من أكثر المحطات ازدحامًا في المملكة المتحدة - مما يعني أن الشرطة يمكنها إنهاء الاحتجاج على أساس أنه كان مزعجًا وترهيبًا للركاب.

وأظهرت مقاطع فيديو للحدث حشودًا تهتف "وقف إطلاق النار الآن" و"فلسطين حرة حرة" و"بالآلاف، بالملايين، كلنا فلسطينيون" في الاحتجاج.

كما ظهروا وهم يظهرون الشعار المثير للجدل "من النهر إلى البحر" وهو يردد "فلسطين ستتحرر". وأظهر أحد مقاطع الفيديو رجلاً ملفوفًا بالعلم الفلسطيني وهو يهتف "فلسطين حرة حرة" بينما كان يحمله ثلاثة ضباط من المحطة.

اتهامات لإسرائيل

ويمكن أيضًا رؤية لافتة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في بعض المقاطع.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الأشخاص الخمسة الذين تم اعتقالهم تم احتجازهم لعدم التزامهم بإشعار القسم 14.

وأضافت بأن المتظاهرين تجمعوا في المحطة الساعة 5.30 مساءً وغادروا بحلول الساعة 7.15 مساءً، عندما جرت مظاهرة صغيرة خارج المبنى.

وقالت القوة، التي تعمل مع شرطة العاصمة، إنها رافقت بعد ذلك مجموعة من حوالي 50 متظاهرًا بعيدًا عن المنطقة إلى يوستون.

وأشارت إلى أن رجلاً اعتقل بالقرب من محطة يوستون للاشتباه في قيامه باعتداء عادي. وأضافت أن المتظاهرين تفرقوا بعد ذلك من المنطقة.

ووعدت شرطة العاصمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي القانون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حيث أدان رئيس الوزراء خطط تنظيم مسيرة في يوم الاحتفال بذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى يوم 11 نوفمبر ووصفها بأنها "استفزازية وغير محترمة".

خطر حقيقي

وكتب ريشي سوناك إلى مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، قائلاً إن هناك "خطرًا واضحًا وقائمًا" من احتمال تدنيس النصب التذكارية للحرب مثل النصب التذكاري.

ووعد المنظمون بتجنب منطقة مقرات الحكومة (وايتهول)، بينما لا يتم التخطيط حاليًا لأي مسيرة في يوم الأحد التذكاري عندما يحضر حدث رفيع المستوى في النصب التذكاري أفراد العائلة المالكة وكبار السياسيين والمحاربين القدامى.

ودعمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رئيس الوزراء قائلة إنه "من غير المقبول على الإطلاق تدنيس يوم الهدنة بمسيرة كراهية عبر لندن".

وفي وقت سابق من الأسبوع، وصفت السيدة برافرمان الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بأنها "مسيرات كراهية".