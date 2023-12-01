القدس: توعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الجمعة حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.

وقال إيلون ليفي في تصريح صحافي "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية"، متهما الحركة بعدم تسليم قائمة رهائن تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملا بالاتفاق الذي كان ساريا، وبإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة في الساعة 5,00 ت غ الجمعة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الجمعة)، عن استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد دقائق من انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين في القطاع.

وشنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية غارات وقصفت عدة مناطق في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة أفضت في حصيلة أولية إلى مقتل 9 أشخاص في مخيم النصيرات و9 في رفح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

الانباء الفلسطينية

وقالت "وكالة الأنباء الفلسطينية" إن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بوقوع غارات إسرائيلية حيث استهدفت الطائرات مناطق متفرقة وضربت شرقي بلدة عبسان وخان يونس.

مباحثات

ومع استئناف القصف أشارت مصادر مصرية وقطرية إلى أنه يجري الحديث عن وقف الأعمال العسكرية في الوقت الحالي رغم انتهاء الهدنة واستئناف القصف، بينما يثار تساؤلات حول مصير الجبهة اللبنانية وما إذا كانت ستعاود الاشتعال، فضلا عن تأثير ذلك على الأوضاع في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

اتهامات متبادلة

وفيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن حماس خرقت الوقف العملياتي وأطلقت النار على الأراضي الإسرائيلية، اتهمت ايران وحماس اسرائيل بخرق الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بعدما لم يُعلِن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

وقبل ساعة من انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يُحلِّق على ارتفاعات منخفضة في سماء مناطق مختلفة من القطاع.