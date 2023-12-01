الدوحة: حثت قطر الجمعة المجتمع الدولي على التحرك لوقف أعمال العنف في قطاع غزة عقب تجدد الأعمال العسكرية مع انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس والتي توسطت فيها الدولة الخليجية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على أن "استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع" داعية "المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال".

وجددت "إدانة دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار".

تخوض قطر مفاوضات حثيثة بدعم من مصر والولايات المتحدة، لتمديد هدنة استمرت لما مجموعه 7 أيام، بعد تمديدها مرتين.

ونصّ اتفاق الهدنة على وجوب إطلاق ما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء يوميا.

لكن بعد انقضاء الهدنة صباح الجمعة أعلن الجيش الاسرائيلي استئناف عملياته القتالية.

ومساء الخميس أُطلق سراح 8 رهائن إسرائيليين، بموجب الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس "مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة".

وأوضحت الوزارة أن قطر "ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة من الإسرائيليين و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.