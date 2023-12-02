شارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، في أعمال قمة مجموعة (G 77 + الصين) المنعقدة في دولة الإمارات على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)".

وحضر أعمال القمة مع الرئيس وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير البيئة نزار آميدي، وزيرة المالية طيف سامي، وسفير العراق لدى الإمارات مظفر الجبوري ومستشار رئيس الجمهورية محمد أمين.

الأمن الغذائي

وبحث رشيد مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي هينسلي ماكين المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.

وقالت الرئاسة في بيان: إنه "على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي هينسلي ماكين، لافتًا، إلى أنه في اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة نزار آميدي، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في العراق علي القريشي، جرى بحث المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.



وأشار رئيس الجمهورية إلى "ما واجهه العراق من حروب وحصار وإرهاب استمرت لعقود وتسببت بتراجع الخدمات في العديد من القطاعات، فضلا عن التغيرات المناخية وتداعياتها على الزراعة والموارد المائية والحياة بشكل عام".

وأوضح الرئيس، "أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون بين العراق وبرنامج الغذاء العالمي واعتماد خطط استباقية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية فضلًا عن تنشيط دور المنظمات الأممية خاصة في ملف النازحين الإنساني وإنهاء وضعهم المأساوي بعودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها.

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين العراق وبرنامج الأغذية العالمي والحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، إضافة إلى الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع نتيجة العدوان المستمر، مشددًا على ضرورة ضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للمواطنين، كما أكد استمرار المساعي العراقية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع باتجاه وقف العدوان وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة".



الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي هينسلي ماكين بحضور الوفد المرافق إلى دبي

لقاء غوتيريش

من جهةٍ أخرى، التقى الرئيس العراقي، في مدينة إكسبو، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث في مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والتطورات الحاصلة على المستويات السياسية والأمنية والبيئة.

وأشار رشيد إلى ضرورة تنفيذ مخرجات القمم السابقة للمناخ وتفعيل الاتفاقات الدولية بشأنها لتصبح واقعًا ملموسًا.

وأشار_ بحسب البيان الرئاسي_ إلى "ما يعانيه العراق جراء أزمة المياه، فضلًا عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبًا على أوجه الحياة المختلفة. لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحدّ من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة".



حرب غزة

وتطرق الرئيس إلى "الوضع في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر الذي يتعرّض له، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ موقف دولي جدي لإيقاف هذا العدوان والسماح للمساعدات بالوصول إلى الشعب الفلسطيني".

وختم البيان، أن "الجانبين بحثا عددا من القضايا المتعلقة بتحديات التغيّرات المناخية والسبل الكفيلة بمواجهتها بما يؤمن الحفاظ على البيئة والحياة البشرية في العالم".