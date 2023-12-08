نيويورك: قبض على رجل الخميس في ألباني عاصمة ولاية نيويورك بعد إطلاقه النار خارج كنيس المدينة دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت حاكمة الولاية كاثي هوتشول.

وبينما يحتفل ملايين اليهود الأميركيين ببدء عيد الأنوار "كان مشتبه به يبلغ 28 عاما، هو من السكان المحليين، يتجول بمحيط الكنيس بطريقة مشبوهة جدا وفقا لشهود عيان"، على ما قالت هوتشول.

وأضافت أنه "أطلق النار بينما كان يطلق تصريحات تهديدية" خارج الكنيس، دون أن تؤكد ما أوردته صحيفة محلية حول أنه صاح "فلسطين حرة".

وقالت الحاكمة الديموقراطية المنخرطة جدا بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وحماية أكثر من مليوني يهودي أميركي في ولايتها، إنها مرتاحة لأن "أحدا لم يصب في هذه الواقعة".

وشددت على أن "سلامة يهود نيويورك غير قابلة للتفاوض. أي عمل معاد للسامية غير مقبول"، وسط تصاعد للهجمات اللفظية والجسدية ضد اليهود في الولايات المتحدة.

وقالت هوتشول إن ولاية نيويورك البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة "ترفض الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا"، معلنة أن الشرطة ستكون في "حال تأهب قصوى" خلال عيد الانوار.

وشاركت هوتشول إلى جانب إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك الواقعة على بعد 250 كلم جنوبي ألباني، في كثير من التظاهرات الداعمة لإسرائيل واليهود الأميركيين في بداية الحرب في غزة.