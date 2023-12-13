واشنطن: يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إسرائيل الخميس والجمعة، حسبما أفاد البيت الأبيض، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي.

ويلتقي ساليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و"حكومة الحرب" الإسرائيلية، وكذلك الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذّر إسرائيل الثلاثاء من أنّها بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.

وفي أشدّ انتقاد يوجّهه لنتانياهو منذ الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع تشرين الأول/أكتوبر، قال بايدن خلال تجمع انتخابي في واشنطن إنّه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه بشأن حلّ الدولتين.

خلاف

من جهته، أقرّ نتانياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.

وتؤيّد الولايات المتحدة فكرة أنّ السلطة الفلسطينية يمكن أن تحكم كلّاً من غزة والضفة الغربية بعد الحرب التي أعقبت الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

ورداً على ذلك، نفّذت إسرائيل عمليات قصف مكثّف على غزة، كما بدأت عملية برية واسعة النطاق في 27 تشرين الأول/أكتوبر.