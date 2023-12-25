إيلاف من الرباط: توفي الصحفي ورئيس تحرير جريدة "العلم" المغربية عمر الدركولي، الأحد، عن عمر يناهز 67 سنة، إثر مرض لم يمهله طويلاً.

ونعت جريدة "العلم" رئيس تحريرها، في خبر على موقعها الإلكتروني، عددت فيه مناقبه، مما جاء فيه: "زميلنا ورئيس تحريرنا في جريدة "العلم"، كان صحفياً مهنياً متمرساً خبر الصحافة منذ أربعين سنة، وأبلى فيها بلاء الصحافي المهني المتخلق النزيه، وعرفنا فيه الأخلاق الفضلى والصبر على الشدائد والتسامح".

وتفاعل عدد من الإعلاميين والأصدقاء مع وفاة الدركولي، حيث أجمعوا على أن رحيله ترك أثراً عميقاً في نفوس مقربيه وأصدقائه، لما كان يتمتع به من خصال حميدة.

ولخص الإعلامي عبد الحميد جماهيري مشاعر الحزن التي انتابت معارف الدركولي، حيث كتب: "لبى نداء خالقه الزميل عمر الدركولي رئيس تحرير يومية "العلم" بعد مسيرة إعلامية طبعها بطيبوبته. أتحسر على هذا الفقدان المؤلم لرجل بشوش شاركته رحلات روحية عميقة ورواء صوفياً".