إيلاف من لندن: في خطاب بشأن السياسة الصناعية في اسكوتلندا المستقلة، وصف الوزير الأول، المملكة المتحدة بأنها "الرجل الفقير في شمال غرب أوروبا".

وفي الخطاب الذي ألقاه في جامعة غلاسكو، يوم الاثنين، تعهد حمزة يوسف باستثمار "واسع النطاق" في الصناعات التنافسية بعد الاستقلال، لكنه قال إن أي تحول اقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها ولم يعد بـ"أنهار من الحليب والعسل".

وألقى السيد يوسف خطابه بعد ساعات قليلة من حديث زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار في روثرغلين حول الانتخابات العامة المقبلة وحث مؤيدي الاستقلال على دعم حزبه في عام 2024.

مزايا الاستقلال

وقال الوزير الأول إنه سيسعى جاهدا نحو "عملية تداولية" في محاولة إقناع الناس بمزايا استقلال اسكتلندا، ولا ينبغي "إقالة" أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك.

وأشار زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إلى تقرير صادر عن مؤسسة القرار يبحث في عدم المساواة في الدخل في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال إن الأسرة المتوسطة ستكون في وضع أفضل بمقدار 8.300 جنيه إسترليني إذا كان لدى المملكة المتحدة متوسط التفاوت في الدخل مقارنة بالدول المماثلة.

وباستخدام نفس التحليل بالنسبة لاسكتلندا، قال الوزير الأول: "إن الجائزة التي ستحصل عليها الأسرة الاسكتلندية النموذجية ستكون أكبر، وسيكون حالها أفضل بـ 10200 جنيه استرليني، وهذه إذن هي جائزة الاستقلال الكبرى."

وقال يوسف إن مستويات المعيشة في المملكة المتحدة "منخفضة بشكل غير طبيعي" وأن البلاد هي "الرجل الفقير في شمال غرب أوروبا".

لا خيارات جديدة

وأضاف: "الكثير من الناس في اسكتلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة يفقدون الأمل. إنهم ينظرون إلى وستمنستر ولا يرون أحدا يقدم لهم خيارا مختلفا. فقط المزيد من نفس التراجع، ولكن ربما تمكنت من إدارته بكفاءة أكبر من حكومة المحافظين الحالية".

وردا على الأسئلة، قال حمزة يوسف إن التغييرات الاقتصادية في اسكتلندا المستقلة لن تحدث بين عشية وضحاها. وقال: "أنا لا أبيع الاستقلال على أنه تغيير بين عشية وضحاها، وأنه بطريقة ما في اليوم التالي لاستقلالنا ستكون هناك أنهار من الحليب والعسل وسينزل المن من السماء".

وأضاف "ستكون هناك تحديات بالطبع، ستكون هناك صعوبات. ستكون عملية انتقالية".

وقال: في المقابل، قال إن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة "متأصلة ومنهجية".وقال أيضًا إن "كير ستارمر سيكون رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة ما لم تقع كارثة".

حزب العمال

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، قال زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار إن الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب المحافظين سوف يلجأون إلى "الحيل القذرة" للتشبث بالسلطة في هوليرود ووستمنستر.

وأشاد ساروار بعام 2024 باعتباره "عام التغيير" مع الانتخابات العامة، التي من شبه المؤكد أنها ستجرى قبل عام 2025، مما يوفر لحزب العمال "فرصة تغيير بلادنا نحو الأفضل".

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي وجه فيه خطابًا مباشرًا إلى مؤيدي الاستقلال، قائلاً: "قد نختلف في النهاية حول الوجهة النهائية لاسكتلندا.

وقال ساروار: "لكن في هذا الجزء من الرحلة، دعونا نتحد لتغيير بلادنا والتخلص من حكومة المحافظين هذه".

ووعد ساروار بأن حكومة حزب العمال "ستعيد ضبط السلطات وتعيدها إلى مبادئها التأسيسية"، وقال لمؤيديه إن "المشاحنات الصبيانية التي لا نهاية لها بين الحكومتين السيئتين يجب أن تنتهي".

خطوة أولى

وشدد أيضًا على أن الانتخابات العامة المقبلة هي "مجرد خطوة أولى"، قائلاً إن هناك أيضًا "فرصة للتغيير في عام 2026 من خلال انتخابات البرلمان الاسكتلندي".

وقال إن هذا أعطى حزب العمال الفرصة لتشكيل "حكومة مختصة" في هوليرود، كما أصر على أن "تفويض السلطة لم يكن المقصود منه أبدًا أن يكون حكومتين تتقاتلان مع بعضهما البعض ويفشلان الاسكتلنديين في النهاية.

وخلص زعيم العمال الأسكوتلندي إلى القول: "كان من المفترض دائمًا أن يتمحور التفويض حول الحلول الاسكتلندية للمشاكل الاسكتلندية وأن تعمل الحكومتان معًا من أجل المصلحة الوطنية لتحقيق مصالح اسكتلندا بالفعل."

