إيلاف من بيروت: في أوائل التسعينيات، سُئل أحد ضباط الجيش اللاتفي عن المدة التي قد تتمكن فيها قواته من الصمود في وجه الغزو الروسي. أجاب: "12 دقيقة". وفي عام 2016، خلصت سلسلة من الاستقصاءات التي أجرتها مؤسسة راند الفكرية القريبة من الحكومة الأميركية إلى أن الدبابات الروسية تصل إلى ضواحي ريغا وتالين - عاصمتي لاتفيا وإستونيا - في 60 ساعة.

الوضع مختلف اليوم. ويعد حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن "كل شبر" من الأراضي في دول البلطيق الثلاث، ويقوم الحلف بتجميع ثلاث قوات على مستوى الألوية لحمايتها، مع خطوط تعزيزات من ألمانيا وبولندا وفنلندا. وتعمل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على تعزيز امتداد حدودها البالغ طوله ألف ميل، وهو القسم الأكثر تعرضاً عسكرياً في الجهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، من خلال تحصينات "خط دفاع البلطيق"، وعصبه الأساس بناء أكثر من ألف خندق خرساني على حدود الدول الثلاث مع روسيا وبيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي بين بولندا وليتوانيا.

تخطط إستونيا وحدها لإنفاق 60 مليون يورو على بناء 600 منشأة على طول حدودها مع روسيا التي يبلغ طولها 180 ميلاً. تبلغ مساحة كل مخبأ حوالي 37 مترًا مربعًا، مع مساحة لحوالي عشرة جنود، وسيتم تقويته ضد ضربات المدفعية، وفقًا لسوزان ليليفالي، وكيلة وزارة الحكومة الإستونية لشؤون الاستعداد الدفاعي. وسيكون هناك أيضًا مخازن ذخيرة قريبة وإجراءات لصد الغزاة، مثل الألغام المضادة للدبابات والخنادق والأسلاك الشائكة والأهرامات الخرسانية المعروفة باسم "أسنان التنين"، والتي تتناثر في ساحة المعركة لعرقلة المركبات المدرعة.

قال اللفتنانت كولونيل كايدو تيتوس من قوة الاحتياط التابعة لرابطة الدفاع الإستونية ومستشار ليليفالي: "إن التحصينات تشمل جميع الوسائل الضرورية للقتال ضد العدو".

المخاوف تتزايد

يسير هذا المشروع بسرعة كبيرة، مدفوعا بالمخاوف من أن يحول الكرملين اهتمامه إلى دول البلطيق بعد أوكرانيا. وفي الشهر الماضي. والجيش البريطاني يشارك في أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ 40 عاما. والحديث جار عن الخطط الروسية لإنشاء فيلق جديد، مقره في بتروزافودسك إلى الشمال الشرقي من سان بطرسبرغ، لتغطية الحدود البالغة 830 ميلاً مع فنلندا.

تم بالفعل تطوير النماذج الأولية لمخابئ البلطيق، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أقرب وقت مع بداية العام المقبل. وقامت دول البلطيق الثلاث مؤخراً ببناء سياج على طول أجزاء كبيرة من حدودها مع روسيا وبيلاروسيا، على الرغم من أن الهدف منها هو ردع المهاجرين والمهربين وليس الدبابات. فالغالبية العظمى من بنيتها التحتية العسكرية تقع في الداخل.

المقارنات مع خط ماجينو، وهو شبكة كثيفة من التحصينات التي أقامتها فرنسا على حدودها الشرقية والتي فشلت في ردع ألمانيا النازية من الغزو، ليست في محلها. والفكرة، وفقاً للرائد دوناتاس بالافينيس، ضابط الجيش الليتواني وزميل الأبحاث في معهد البلطيق للتكنولوجيا المتقدمة في فيلنيوس، هي إبطاء القوة الغازية وتوجيهها إلى مناطق يمكن حلف شمال الأطلسي أن يقاتل فيها بشروط أكثر ملاءمة.

سيناريو مقلق جدًا

إن السيناريو المقلق لمخططي حلف شمال الأطلسي هو السيناريو الذي تشن فيه روسيا هجوما "سريعا بعيد المدى" ضد دول البلطيق وتحقق مكاسب كبيرة قد يجد الحلف صعوبة في عكس اتجاهها. ويهدف الخط الدفاعي إلى إيقاف أي غزو من هذا القبيل في المرحلة الأولى. وتقدر وزارة الدفاع الإستونية أن المهاجم يحتاج إلى ما بين أربعة إلى سبعة أضعاف القوة البشرية للاستيلاء على هذا النوع من المواقع مما قد يحتاجه بدون التحصينات. حتى لو لم يكن من الممكن الحفاظ على الخط في نهاية المطاف، فيجب على الأقل أن يمنح المدافعين وقتًا ثمينًا لإعادة تجميع صفوفهم وتلقي التعزيزات من الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي.

وقال بالافينيس: "إن بناء هذا الخط المحصن يستغرق بلا شك وقتاً وموارد، لكن فعاليته واضحة في حرب أوكرانيا، حيث لم تكن القوات قادرة على اختراق العوائق بشكل فعال والسيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي". أضاف: "بما أن دول البلطيق ليس لديها عمق دفاعي لتأخير العدو، فسيتم إجراء القتال لكل سنتيمتر من الأراضي، مما يتطلب مجموعة من العوائق والتحصينات التي من صنع الإنسان لتقليل الخسائر".

وتستند الخطة بقوة إلى مسار الحرب في أوكرانيا، حيث واجه الجانبان صعوبة كبيرة في التغلب على المواقع الدفاعية المعدة جيدًا خلال العام الماضي، مما أدى إلى جبهات استنزاف وثبات إلى حد كبير. وهذا نوع من الحرب ينبغي من الناحية النظرية أن يسمح لحلف شمال الأطلسي بحشد موارده لتحمل التقدم الروسي وإيقافه قبل المبادرة إلى الهجوم. وتحرص دول البلطيق بشكل خاص على حرمان روسيا من فرصة إقامة دفاعاتها الخاصة على أي منطقة تستولي عليها. وقال تيتوس: "درسنا الحرب في أوكرانيا وما وراء [حقيقة] أن الهجوم المضاد للأوكرانيين لم يكن ناجحاً، و[أيضاً] لماذا لا يستطيع الروس مواصلة التقدم نحو قلب أوكرانيا". أضاف: "جميع أنواع التدابير المضادة للتنقل تكمن وراء ذلك: الخنادق، وأسنان التنين في الصفوف، وحقول الألغام. كل شيء يعمل. والدرس الرئيسي المستفاد هو أننا بحاجة إلى إيجاد طرق لوقف تقدم الوحدات المدرعة الروسية بشكل خاص، لأننا إذا سمحنا لها بالاختراق، فقد يكون الوقت قد فات لحماية جميع البلدان".

إنفاق عسكري إضافي

سوف تصل أغلبية حلفاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا لأول مرة منذ الحرب الباردة، إلى الحد الأدنى المستهدف للإنفاق العسكري وهو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يوليو.

وقد أشاد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بالأرقام التي تظهر "زيادة قياسية" في الإنفاق الدفاعي للحلف قبل قمته السنوية الخامسة والسبعين في واشنطن في يوليو. وهذا يعني أن 18 دولة من أصل 31 دولة في الناتو قد استوفت أو تجاوزت عتبة الإنفاق، بما في ذلك ألمانيا وستة دول أخرى منذ عام 2023.

وقال: "هذا رقم قياسي آخر وزيادة ستة أضعاف عن عام 2014 عندما حقق ثلاثة حلفاء فقط الهدف"، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية ستنفق إجمالي 380 مليار دولار على الدفاع هذا العام، مضيفًا: "نحن نحرز تقدما حقيقيا. الحلفاء الأوروبيون ينفقون أكثر".

جاء ذلك في أعقاب تصريحات دونالد ترامب بأنه إذا أصبح رئيسًا فإنه لن يدافع عن حلفاء الناتو الذين فشلوا في إنفاق ما يكفي على الدفاع، بل إنه سيشجع روسيا على مهاجمتهم.

المصدر: "التايمز"