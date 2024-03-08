إيلاف من لندن: أجرى المدير العام للأمن الوطني (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، ابتداء من الثلاثاء، زيارة عمل للمملكة المتحدة، تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين الأمنيين البريطانيين، بشأن آليات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكر بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن برنامج هذه الزيارة الرسمية، التي امتدت ليومين، تضمن لقاءات عمل جمعت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من كين مكالوم، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (MI5)، ومجموعة من المسؤولين البريطانيين المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب، تباحث خلالها الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مكافحة الإرهاب

كما شمل جدول أعمال المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته، القيام بزيارة رسمية لمقر الشرطة اللندنية New Scotland Yard، وإجراء لقاء مع كل من مارك رولي، المفوض العام لشرطة لندن، ومات جوكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنشيط آليات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية عموما وفي مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.



عبد اللطيف حموشي عبد اللطيف حموشي

كما اطلع حموشي والوفد الأمني المرافق له خلال هذه الزيارة على مجموعة من المرافق والتجهيزات الشرطية البريطانية، ومن بينها على وجه الخصوص مركز القيادة وتدبير العمليات الأمنية بالعاصمة البريطانية لندن. وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة تجسد عمق أواصر التعاون والتنسيق بين مصالح الأمن بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة المتحدة،كما تؤكد كذلك على الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين.

