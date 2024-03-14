إيلاف من بيروت: أجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع إيران هذا العام في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على حركة الحوثي اليمنية لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقًا لما قاله مسؤولون أميركيون وإيرانيون لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال المسؤولون إن المفاوضات غير المباشرة، التي أثارت خلالها واشنطن أيضًا مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع، جرت في عمان في يناير وكانت الأولى بين الخصمين منذ عشرة أشهر.

غير مباشرة

ترأس الوفد الأميركي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه الخاص إلى إيران أبرام بالي. ومثل نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين في طهران، الجمهورية الإسلامية. وقال المسؤولون إن العمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الإيرانيين والأميركيين، لذا لم يتحدثوا بشكل مباشر.

تسلط هذه المحادثات الضوء على "كيفية استخدام إدارة بايدن القنوات الدبلوماسية مع خصمها، إلى جانب الردع العسكري، في محاولة لتهدئة موجة الأعمال العدائية الإقليمية التي تشمل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي اندلعت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس"، بحسب الصحيفة. وقال شخص مطلع على الأمر إن المسؤولين الأميركيين يعتبرون إنشاء قناة غير مباشرة مع إيران "وسيلة للتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة من إيران، ونقل ما يتعين عليهم القيام به من أجل منع صراع أوسع نطاقًا".

جولة ثانية تأجلت

وكان مقررًا إجراء جولة ثانية من المفاوضات بمشاركة ماكغورك في فبراير الماضي، لكن تم تأجيلها عندما أصبح منخرطا في الجهود الأميركية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "لدينا العديد من القنوات لتمرير الرسائل إلى إيران". ورفضوا تقديم تفاصيل "بخلاف القول إنه منذ السابع من أكتوبر، ركزوا جميعا على إثارة مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن إيران، وحاجة إيران إلى وقف تصعيدها الشامل".