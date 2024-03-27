جاكرتا: عثر عناصر الإنقاذ في اندونيسيا على أربع جثث اثنتان منها جثتا طفلين، فيما يجري البحث عن ستة مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لوكالة فرانس برس، إنه "تم العثور على أربع جثث وما زال البحث عن ستة آخرين جاريا"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين.

كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.

تتعرّض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الامطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الارخبيل.

وفي وقت سابق من آذار/مارس، تسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة بمقتل 30 شخصاً وفقدان آخرين.

في كانون الأول/ديسمبر، جرفت انزلاقات أرضية وفيضانات عشرات المنازل ودمرت فندقا بالقرب من بحيرة توبا في سومطرة مودية بشخصين على الأقل.