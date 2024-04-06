نبدأ جولتنا في الصحف من صحيفة واشنطن بوست، التي نشرت تقريراً، حول ما قالت إنه "توبيخ" من الرئيس الأمريكي، لإسرائيل بسبب "قتلها عمال الإغاثة"، ودعوة بايدن لنتنياهو بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار"، بعد أن أصبح الوضع الإنساني في غزة "غير مقبول".

ورأت الصحيفة، أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها بايدن إلى "استعداده لإعادة تقييم دعمه الثابت للحملة الإسرائيلية في غزة، مع تزايد الضغط بين الديمقراطيين البارزين لشروط مبيعات الأسلحة لإسرائيل حيث تجاوز عدد القتلى في غزة 32 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حدة" خطاب الرئيس الأمريكي "ازدادت" فيما يتعلق بتعامل إسرائيل مع الأزمة، "لكنه حتى الآن لم يحذر إسرائيل بشكل مباشر من العواقب إذا لم تغير مسارها".

ونوهت الصحيفة إلى أن "تغير الديناميكية بالخطاب الأمريكي جاء في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني في ظروف مزرية بعد أن نزحوا إلى هناك بأوامر إسرائيلية".

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين حذروا إسرائيل من شن حملة كبيرة في رفح من شأنها أن تعرض العديد من المدنيين للخطر، وعلى الرغم من التحذير الصريح، لم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل حول كيفية تقييم ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت لمطالب بايدن، أو كيف يمكن أن تتغير السياسة الأمريكية إذا قررت الإدارة أنها لم تفعل ذلك.

وحث بايدن، نتنياهو على"تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى الوطن"، مع استمرار ضغط مسؤولين أمريكيين من أجل "أجل وقف إطلاق النار منذ أشهر"، وتقول الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين "غير مستعدين لفرض أي إجراءات عقابية حتى مع تزايد تحدي نتنياهو للطلبات الأمريكية على الرغم من الدعم العسكري غير المسبوق".

ورأت الصحيفة أن "تصريحات الغضب والإحباط المتزايدة بشأن سلوك إسرائيل في غزة، لا تتناسب مع الدعم الفعلي الذي يقدمه بايدن وكبار مساعديه لإسرائيل".

"ماذا تستفيد إسرائيل من قتل شخصيات إيرانية؟"

EPA

وإلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نشرت مقالاً للكاتب تسفي برئيل، قال فيه إن "قواعد اللعب التي تديرها إسرائيل في الملعب السوري بدأت تتغير منذ يناير/كانون الأول، عندما قتل راضي موسوي في قصف نُسب لإسرائيل قرب دمشق بالإضافة إلى رئيس المخابرات في 'فيلق القدس في سوريا'، وكان موسوي منسق النشاطات والمسؤول عن إرسال السلاح من إيران إلى حزب الله".

واعتبر الكاتب أن الضربة المباشرة للقنصلية الإيرانية في دمشق، تُعد "تحطيماً لقواعد المواجهة" التي قتل فيها قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان الجنرال محمد رضا زاهدي، ونائبه وآخرين.

ويرى الكاتب أن "هذه الضربة قد تستدعي من إيران رداً مختلفاً عن خطاب التهديدات الذي ميز سياسة طهران حتى الآن".

ويستعرض الكاتب في مقاله أن الفرق في "الضربة الأخيرة على القنصلية في دمشق"، هو أنها لم تتم ضد منشأة لإيران وليس قاعدة عسكرية سورية تضم ضباطاً إيرانيين، أو منشأة لحزب الله "تستضيف" مستشارين ومدربين إيرانيين.

ويشير الكاتب إلى أن هذا الفرق "حطم قدرة إسرائيل من التنصل"، ويرى أن الهجوم "جعل إيران في موقف لا تستطيع فيه أن تختفي وراء الستارة المريحة التي سمحت لها بالقول إن الهجوم جزء من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أو أن إسرائيل هاجمت أهدافاً في سوريا لا صلة لها بها".

ويستذكر الكاتب "رد إيران على تصفية علمائها والذي تم التعبير عنه في زيادة نطاق تخصيب اليورانيوم ورفع مستوى التخصيب، ومنع الرقابة الكاملة على المنشآت النووية، وبشكل عام استعراض صارخ لقدراتها التي لم يتوقف تطبيقها، بل ازداد رغم الأضرار التي أصابت المشروع النووي".

وطرح الكاتب سؤالاً: "هل ستتنازل إيران عن قواعد المواجهة التكتيكية التي تتبعها والتي تسمح لها بالحفاظ على مكانتها الاستراتيجية، وتنتقل إلى الهجوم المباشر الذي يضعها أمام إسرائيل، بل وأمام الولايات المتحدة؟".

ورأى الكاتب أن "هذا التصرف سيفصل إيران عن محور المقاومة، الذي تلعب فيه دور المساعد والموجه والمستشار والممول، وستفتح جبهة مستقلة، ستحولها إلى هدف، وهذه معضلة تدركها طهران جيداً".

كما ذكر الكاتب أن إيران "بارعة في تشكيل وتفعيل ساحات جديدة على غرار اليمن (ساحة البحر الأحمر) بالإضافة إلى ساحتي العراق ولبنان".

ويشير الكاتب إلى أن "الأردن، الذي يكافح منذ أسبوعين المظاهرات ضد إسرائيل، عقد نقاشات عسكرية مستعجلة استعداداً لسيناريو تتحول فيه المملكة إلى ساحة جديدة لمحور المقاومة".

وينهي الكاتب مقاله تساؤلاً: "ما الفائدة التي تجنيها إسرائيل من هذه التصفيات لشخصيات إيران، في حين أنها لم تنجح حتى الآن في إحداث أي تغيير في سياسة طهران، سواء في مجال الذرة أو في ساحات الحرب في سوريا ولبنان؟".

"خطاب إيراني مطمئن لمصر"

Getty Images

وإلى صحيفة العرب اللندنية، التي نشرت مقالاً للكاتب محمد أبوالفضل، استعرض فيه العلاقات بين مصر وإيران، التي رأى أنها تشهد "تحسناً ملموساً في الفترة الأخيرة، إذ أظهرت مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين توافقًا بشأن قضايا متعددة، بما في ذلك الجهود لوقف الحرب في غزة وتخفيف التوتر في جنوب البحر الأحمر".

ويقول الكاتب إن "هذا التوافق يعكس تطوراً إيجابياً في التفاهم بين البلدين، وهو ما يمثل فرصة لتحسين العلاقات بينهما بشكل أكبر في المستقبل".

وأشار الكاتب إلى أن "سياسة إيران تُظهر تعدد الأوجه، حيث تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والقوى الإقليمية الرئيسية، في حين أنها قد تتبنى مواقف متنافرة في بعض الأحيان تجاه بعض الدول".

وأكد الكاتب أنه "من المهم أن تقوم الدول بتقييم السياسة الإيرانية بناءً على سياق الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية".

ويبين الكاتب أنه "على الرغم من الاستعداد الواضح من إيران لتحسين العلاقات مع مصر، فإن القاهرة تتبع سياسة حذرة في تعاملها مع إيران. وهذا يعكس الرغبة في الحفاظ على مصالحها الوطنية وتجنب أي صدامات قد تنشأ نتيجة للتعامل مع إيران".

ويشر الكاتب إلى الدور الذي لعبه تحسن العلاقات بين مصر وإيران "في تقليل التوترات وتحديد استهداف الحوثيين للسفن والنشاط البحري في المنطقة"، ويعتبر أنه "يعزز الاستقرار الإقليمي".

ويرى الكاتب أنه يتعين على مصر وإيران "الاستمرار في التفاوض والتعاون"، رغم أن القاهرة تسير على "حبل مشدود" في علاقاتها مع طهران وتحرص على عدم قطعه لكي لا تدخل في "دوامات من المناوشات أو عدم تمتينه بصورة كبيرة لكي لا يساء فهمها من بعض القوى الإقليمية والدولية" على حد تعبيره.