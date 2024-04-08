إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، على "الوحش الشرير" الذي قطع جسد زوجته إلى من 224 قطعة بالسجن مدى الحياة.

وكان نيكولاس ميتسون اعترف بقتل هولي براملي البالغة من العمر 26 عامًا في مارس 2023. وبعد ذلك، دفع لصديقه 50 جنيهًا إسترلينيًا لمساعدته في التخلص من رفاتها في نهر ويثام في باسينغهام، على بعد 12 ميلا من منزلها في لينكولن، في مارس من العام الماضي.

وطعن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا زوجته أربع مرات على الأقل قبل أن يقطع أوصال جسدها ويخزنها لمدة أسبوع في خزانة المطبخ في شقتهم في لينكولن.

ويُعتقد أن السيدة براملي وميتسون التقيا في كلية بوسطن في عام 2016 وتزوجا في عام 2021.

منحرف وهمجي

ووصف ممثلو الادعاء ميتسون بأنه "منحرف وهمجي"، قائلين إن الطريقة التي قطع بها زوجته إلى ما لا يقل عن 224 قطعة منفصلة تجاوزت بكثير ما هو مطلوب لتحريك الجثة.

وقيل لمحكمة مدينة لينكولن إن بقايا السيدة براملي تم اكتشافها من قبل أحد أفراد الجمهور الذي اعتقد في البداية أنها تنتمي إلى حيوان.

وكان ميتسون قد أبلغ شرطة لينكولنشاير أن زوجته غادرت منزلهم مع أعضاء فريق محلي لأزمات الصحة العقلية، لكن الضباط لاحظوا "رائحة مبيض قوية" وعثروا على ملاءات ملطخة بالدماء، بالإضافة إلى منشار على منشفة.

وبعد اتهامه بقتل براملي، كشف فحص هاتف ميتسون أنه أجرى عمليات بحث على محرك البحث غوغل عن "كيفية التخلص من جثة"، و"ما هي الفوائد التي يمكنني الحصول عليها إذا ماتت زوجتي"، و"هل يغفر الله القتل".

خداع

وبعد وفاتها، أرسل القاتل رسائل إلى أصدقاء السيدة براملي من صفحتها الشخصية على فيسبوك لخداعهم للاعتقاد بأنها لا تزال على قيد الحياة، وأرسل لنفسه أموالاً من حسابها المصرفي.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ميتسون وهو ينقل عددًا كبيرًا من الحقائب من شقته في الطابق الرابع عشر في الساعات الأولى من يوم 25 مارس من العام الماضي.

وحُكم على ميتسون بالسجن لمدة لا تقل عن 19 عامًا و316 يومًا.

وكان جوشوا هانكوك، 28 عامًا، صديق المدرسة الذي ساعد القاتل في نقل أجزاء الجسم - واعترف بعرقلة عمل الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى جرائم غير ذات صلة بمحاولة الاتصال الجنسي مع طفل وجرائم المخدرات.

وقال محامٍ يدافع عن هانكوك للمحكمة إنه "يأسف بشدة لتورطه"، مضيفًا: "لم يكن السيد هانكوك يعرف ما تنطوي عليه هذه الوظيفة. لقد كان متورطًا في نشاط لم يكن من صنعه". وحكم على هانكوك بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

