برلين: افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس، حساباً على تطبيق "تيك توك"، متعهداً بعدم رؤيته وهو يرقص على منصة التواصل الاجتماعي التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

وقال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم شولتس، في بيان، إن أحدث قناة حكومية رسمية "تزيد من عرض المعلومات للمواطنين، الذين يطّلعون أنفسهم بشكل مطرد ويناقشون السياسة على (تيك توك)".

وأوضح هيبستريت إن الحساب سيقدم "نظرة خلف كواليس الحياة الحكومية اليومية".

وسلّط المستشار، المعروف بأسلوبه الرصين في القيادة، الضوء على انضمامه الى المنصة، وذلك عبر "إكس"، (تويتر سابقاً)، حيث قال: "أعدكم، أنا لن أرقص".

أظهر أول مقطع فيديو له على "تيك توك" جولة في مكتبه.

أصبح شولتس أحدث زعيم غربي ينضم إلى منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين، على الرغم من المخاوف الأمنية واسعة النطاق.

بايدن يغازل الشباب

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد افتتح حساباً في فبراير (شباط)، في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام، في محاولة للوصول إلى الناخبين الأصغر سناً.

لكنّ وجود بايدن على القناة لم يمنعه من إثارة المخاوف بشأن ملكية المنصة، مع الزعيم الصيني شي جينبينغ، خلال مكالمة هذا الشهر.

وقال هيبستريت إنه كان من قبيل الصدفة أن فتح الحساب جاء قبل أيام من زيارة شولتس للصين في نهاية هذا الأسبوع. وأفاد أيضاً بأن مكتب شولتس استغرق وقتاً لتقييم المنصة قبل الاشتراك.