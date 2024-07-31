إيلاف من تطوان: أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالدور القيادي الذي يضطلع به الملك محمد السادس على الصعيد الإقليمي، منوها بـ”التقدم الملحوظ” الذي أحرزته العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الأميركية، في بيان صدر الثلاثاء بواشنطن، أن “الأعوام الـ25 الأخيرة شهدت فترة من التقدم الملحوظ في علاقاتنا، وباتت شراكتنا أقوى وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى”، معربا عن “امتنانه” للملك محمد السادس “لقيادته في المنطقة ودعمه الراسخ، فيما نسعى إلى الوصول إلى حل بعض من أكثر قضايا عصرنا إلحاحا”.

وأضاف في هذا البيان، الصادر بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم:"أتقدم بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة ومواطنيها، بأطيب التمنيات والتهاني لجلالة الملك محمد السادس وشعب المملكة المغربية”.

وبهذه المناسبة، ذكر وزير الخارجية الأميركي ، بأن “المملكة المغربية هي واحدة من أعرق أصدقائنا وأقربهم، وأقدر كثيرا التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وشركائنا المغاربة”.

وخلص إلى القول: “أتمنى لجلالة الملك وللشعب المغربي عيدا سعيدا والمزيد من الازدهار للسنوات المقبلة”.