إيلاف من تل أبيب: قالت إسرائيل إنها ستدفع الولايات المتحدة إلى تهديد إيران عسكرياً بصورة حقيقية، أو مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مقر القيادة الشمالية في وقت سابق الإثنين مع نظيره الأميركي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون الابن.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تمت مناقشة خطة القتال المستمر ضد حزب الله خلال الحرب والخطط العملياتية للمستقبل، كما ناقشا القضايا الأمنية والاستراتيجية المتعلقة بتوسيع الأدوات التشغيلية وتعزيز الشراكات الإقليمية كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط، وفقاً لما كشف عنه الإعلام العبري.

ويضيف الجيش الإسرائيلي: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعميق علاقته مع القوات المسلحة الأمريكية من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".

كما التقى هاليفي وبراون بوزير الدفاع يوآف غالانت.

وأفادت القناة 12 الإخبارية أنه في بعض المناقشات، التي ركزت على إيران، أعربت إسرائيل عن رغبتها في رؤية الولايات المتحدة تفي بالتزامها المستمر منذ سنوات بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية - الأمر الذي يتطلب تهديدًا عسكريًا أمريكيًا موثوقًا أو القيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت الشبكة أيضًا أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستبقي أسطولها في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، بسبب التوترات المستمرة.