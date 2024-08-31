غزة: أفادت وسائل إعلام فلسطينية ومصادر صحية في غزة بمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص ووقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن 7 أشخاص قتولا وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه والخدمات الطبية انتشلوا 5 جثث تعود لأفراد من عائلة أبو بكر، جراء استهداف القوات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة "الجبور" في منطقة جورة اللوت بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الدفاع المدني إلى إصابة 15 آخرين بجروح جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الجبور.

وأفادت تقارير أخرى من غزة بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت سلسلة من الغارات العنيفة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكانت منظمة "أنيرا" للإغاثة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة قالت إن ضربة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، يوم الخميس الماضي، بينما زعمت إسرائيل أنهم "مهاجمون مسلحون" وهو ما نفته المنظمة.

وقالت "أنيرا"، في بيان أمس الجمعة، إن الفلسطينيين الأربعة كانوا في السيارة الأولى لقافلة مساعدات متجهة إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة.