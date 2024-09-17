إيلاف من لندن: "البحر الأحمر: حان الوقت لتدخل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي" بهذا العنوان نشرت "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية ما يمكن وصفه بالتقرير "الغامض" الذي يحمل مفاجأة أو مقترحاً لم يسبق طرحه.

حيث أشارت إليزابيث براو كاتبة التقرير وهي مؤلفة كتاب وداعا للعولمة" إلى أنه لا شيء مما يقوله الغرب أو يفعله من شأنه أن يقنع الحوثيين بوقف حملتهم في البحر الأحمر، ولكن رئيس الوزراء الهندي مؤهل تماما لهذه المهمة على حد قولها.

إذا لم يتم سحب الناقلة، التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر الشهر الماضي، إلى بر الأمان، فإن المليون برميل من النفط الخام الموجودة في حمولتها قد تتسبب في أسوأ تسرب نفطي منذ إكسون فالديز.

دعونا نأمل أن يضمن الحوثيون سلامة أطقم الإنقاذ. لكن هناك سلطة عالمية تحتاج إلى قراءة قانون الشغب للميليشيات اليمنية - ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو الرجل المناسب لهذه المهمة.

لقد أودت حملة الميليشيات اليمنية ضد الشحن الغربي بحياة العديد من البحارة - أربعة بحارة غير غربيين. وفي 21 آب (أغسطس)، ضرب الحوثيون سفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني في هجوم شرس بشكل خاص أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

ولكن هذا لم يكن نهاية تهور الحوثيين، فبعد أن سيطروا على الناقلة المحملة بالنفط، صعد مقاتلون على متنها وفجروا متفجرات على متنها. ومنذ ذلك الحين، ظلت مشتعلة وتطفو في البحر الأحمر ــ ومن المعجزات أن الحريق لم يصل إلى براميل النفط التي تحملها.

العالم لن يعتمد على المعجزات

ولكن العالم لا يستطيع أن يعتمد على المعجزات، ولمنع وقوع كارثة بيئية أسوأ من تلك التي وقعت عندما تسرب ربع مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط إكسون فالديز في مياه ألاسكا قبل خمسة وثلاثين عاماً، فلابد من سحب الناقلة سونيون إلى مكان آمن.

على متن السفن التي لا تزال تعبر البحر الأحمر كل يوم، هناك آلاف البحارة، جميعهم يواجهون التعرض للخطر لمجرد قيامهم بوظائفهم - وكثير منهم ليسوا من الدول الغربية.

1.9 مليون بحار في العالم.. ما جنسياتهم؟

من بين ما يقرب من 1.9 مليون بحار في العالم ، يأتي 13٪ منهم من الفلبين، وحوالي 8٪ يأتون من إندونيسيا و6٪ يأتون من الهند، و يشكل الروس أكثر من 10٪ من بحارة العالم، ويشكل الأوكرانيون 4٪. وعلى النقيض من ذلك، فإن أكثر من 3٪ بقليل من البحارة هم من الولايات المتحدة، وأكثر من 0.6٪ بقليل من ألمانيا، واليونان، وأكبر دولة بحرية في العالم من حيث ملكية السفن تساهم بنسبة 1.6٪ فقط.

على سبيل المثال، يضم طاقم السفينة جالكسي ليدر ، التي استولى عليها الحوثيون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 17 فلبينيا بالإضافة إلى بحارة من أوكرانيا والمكسيك وبلغاريا ورومانيا. ولا يزال جميعهم محتجزين مع سفينتهم.

وفي آذار (مارس) من هذا العام، ضرب هجوم للحوثيين سفينة الشحن التي تحمل علم بربادوس "ترو كونفيدنس" بشكل سيئ للغاية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة من أفراد الطاقم متأثرين بجراحهم - اثنان منهم فلبينيان وواحد فيتنامي. كما ضم الطاقم هنديا وثلاثة فيتناميين آخرين و15 فلبينيا، بالإضافة إلى حارسين مسلحين من سريلانكا وواحد من نيبال.

لماذا وكيف يمكن لرئيس وزراء الهند التدخل؟

هناك من لديه الدافع والمكانة للتدخل، وهذا الشخص هو مودي رئيس وزراء الهند، إن المواطنين الهنود معرضون لفقدان حياتهم بسبب الصواريخ والطائرات بدون طيار والمتفجرات التي يتم إطلاقها دون سبب سوى حقيقة أن الحوثيين يريدون جذب الانتباه.

وهذا مصدر قلق خطير للهند، وهو بلد لديه أكثر من 113 ألف رجل يعملون في البحر، ونظراً لهذا الواقع، فمن المناسب قيام البحرية الهندية مؤخرا بعدة مهام جريئة لتعزيز النظام في أعالي البحار.

في آذار (مارس) على سبيل المثال، أنقذت السفينة التي تحمل العلم المالطي روين في مهمة جريئة ونفذت هذه المهمة بشكل لا تشوبه شائبة، وأنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 وأسرت جميع القراصنة البالغ عددهم 35.

إن مودي رجل حريص على إدارة السياسة الخارجية بشكل مستقل عن التحالفات العالمية، وهي نقطة قوته الرئيسية، وعلاوة على ذلك، فإن اقتصاد الهند اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في عهد رئيسة الوزراء السابقة إنديرا غاندي، وهي زعيمة أخرى كانت حريصة على تحويل البلاد إلى لاعب عالمي جاد ومستقل.

وهذا يعطي ثقلاً للسياسة الخارجية لمودي، ويجعله في وضع مثالي لقراءة أعمال الشغب التي يقوم بها الحوثيون، ولا يحتاج الزعيم الهندي إلا إلى التأكيد على ما هو واضح من خلال تذكير المتمردين اليمنيين بأن حملتهم تلحق الضرر في الغالب بالأبرياء غير الغربيين وتعطل حياة الكثيرين غيرهم.

لذا، يا رئيس الوزراء الهند، المسرح لك، وإذا تمكنت من المساعدة في وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فسوف يكون العالم كله ممتنًا لك، وما البحارة الهنود إلا جزء من هذا العالم.



