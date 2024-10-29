إيلاف من الرباط: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور، للحظة استقبال ملك المغرب محمد السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمغرب.

في ظهور نادر ومميز، استقبلت الأميرة لالة خديجة، ابنة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الرسمية للرباط.

ظهورها المتألق والبسيط أسهم في تعزيز الصورة الرمزية للعائلة الملكية المغربية، خاصة أن الأميرة قلّما تشارك في الأحداث العامة.



صورة للأسرة الملكية مع إيمانويل ماكرون ونجله

يحظى هذا النوع من الظهور لأفراد العائلة الملكية، وخاصة الأميرة خديجة، باهتمام كبير بين المتابعين، مما أضفى المزيد من الأهمية على الزيارة، وسلط الضوء على الرمزية العائلية والديبلوماسية للحدث.

وأثناء استقبال الأميرة خديجة ، البالغة من العمر 17 سنة، حرص ماكرون على تقبيل يد الأميرة التي يعد ظهورها كان نادرًا.

من هي الأميرة خديجة؟

الأميرة لالة خديجة هي الابنة الصغرى للملك محمد السادس وزوجته السابقة الأميرة لالة سلمى، وقد وُلدت في 28 فبراير 2007. عند ولادتها، احتفل الشعب المغربي على نطاق واسع، حيث عفا الملك محمد السادس عن حوالي 9,000 سجين، وتم توزيع هدايا على الفتيات المولودات في نفس اليوم. الأميرة لالة خديجة معروفة بمشاركتها في الأنشطة الرسمية منذ سن مبكرة، حيث بدأت بحضور الفعاليات الملكية منذ عمر 11 عامًا.

تتمتع الأميرة، التي يلقبها بعض المغاربة بـ "أميرة القلوب"، بحياة خاصة غنية، حيث يُقال إنها تستمتع بزيارات لمدن عالمية مثل نيويورك وباريس وأثينا. كما التقت بعدد من الشخصيات الدولية المهمة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك إسبانيا فيليبي السادس

