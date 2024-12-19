إيلاف من القاهرة: "مصر سوف تقوم ببيع الهرم أو ربما تأجيره حق انتفاع وإدارة لدولة خليجية".. كانت تلك الشائعة قد انتشرت قبل سنوات في مصر، ولقيت ردود فعل ساخرة من البعض، وغاضبة ممن صدقوها.

وخلال الأيام الماضية انتشرت شائعة جديدة عن موافقة الحكومة المصرية على تأجير منطقة الأهرامات (والتي تعد واحدة من أشهر المناطق الأثرية والحضارية في تاريخ البشرية) لليوتيوبر الشهير مستر بيست، على أن يكون هذا التأجير مقابل مبلغ مالي كبير لمدة 100 ساعة، الأمر الذي أثار موجات من السخرية من البعض، والغضب من البعض الآخر.

بدورها علقت وزارة السياحة والآثار المصرية، على ما تم تداوله مؤخرا بشأن تأجير اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست Mr Beast منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة.

غير منطقي.. غير صحيح.. غير وارد

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن "هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمرا غير منطقي وغير وارد بأي شكل من الأشكال".

وذكرت الوزارة أن اليوتيوبر لم يستأجر المنطقة، ولكن ما حدث "هو مجرد حصوله على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه انتهى من أعمال التصوير بالكامل ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة".

وأوضحت أن هذا العمل جاء في ضوء تصوير اليوتيوبر سلسلة أفلام قصيرة (فيديوهات) داخل المنطقة وهو ما يعد ترويجا سياحيا لمصر، ولا سيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة، بحسب البيان.

وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير، "وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية"، منوهة بأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

الاجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات

وشددت الوزارة على اتباع جميع الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريون من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وكانت تقارير قد زعمت استئجار صانع المحتوى والمدون العالمي جيمس ستيفن دونالد سون والمعروف بـ(مستر بيست) لمنطقة أهرامات الجيزة في مصر لمدة 100 ساعة من الحكومة المصرية.

وقال نجم اليوتيوب العالمي خلال مشاركته في حلقة بودكاست مع "Noah Lyles" تم عرض فيديو قصير منها مدته 46 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه "استأجر الأهرامات المصرية" لمدة 100 ساعة وأنه بموجب الاتفاق "سيكون حرا في استكشاف أي مكان داخل الأهرامات".

الحقيقة المجردة قبل ظهور الشائعة

كانت هيئة الأفلام المصرية قد أعلنت قبل أيام عبر صفحتها الرسمية عن منح تصاريح تصوير خاصة بصانع المحتوى الشهير مستر بيست (MrBeast) عند هضبة أهرامات الجيزة، وقد قدمت الهيئة الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.

يُعتبر مستر بيست، واسمُه الحقيقي جيمي دونالدسون، من أشهر صناع المحتوى على منصة يوتيوب عالميًا، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة مع أكثر من 230 مليون مشترك. اشتهر بإنتاج مقاطع فيديو ترفيهية ضخمة وذات ميزانيات هائلة، غالبًا ما تتضمن تحديات مثيرة وتوزيع جوائز ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات.

وتُعد هذه الزيارة فرصة فريدة للترويج للسياحة المصرية وإبراز أهرامات الجيزة كوجهة مثالية للإنتاجات العالمية، ويجسد المشروع المرتقب التعاون بين صُناع المحتوى الرقمى والمؤسسات الرسمية في مصر، ما يفتح آفاقًا واسعة لجذب مزيد من الإنتاجات الدولية.