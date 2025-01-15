إيلاف من الرباط :استقبل المدير العام للأمن الوطني ( الامن العام )ومراقبة التراب الوطني المغربي (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي،الأربعاء،بالرباط،المفوض العام للاستعلامات في اسبانيا خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعيّن حديثا،اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

المدير العام للأمن الوطني (الامن العام )ومراقبة التراب الوطني المغربي (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي لدى استقباله المفوض العام للاستعلامات في اسبانيا خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو

وأجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ونظيره الإسباني مباحثات مكثفة،تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم،وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء،وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي التطرف العنيف.

كما استعرض الجانبان كذلك الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.

وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا بأن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما عبّر المسؤول الإسباني عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة، كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب وإسبانيا.

وتميزت المباحثات المنجزة خلال هذا اللقاء بتطابق وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجاريين.

وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، كما تبرز كذلك تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.