إيلاف من القاهرة: أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس مساء الأربعاء، إنه يأمل في أن يسهم الاتفاق في "بدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي"، معربا عن شكره لمصر والولايات المتحدة الأمريكية "على جهودهما المقدرة".

مراحل الاتفاق

ومساء الأربعاء، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما تتضمن المرحلة الأولى تبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

السيسي: أغيثوها فوراً

وفي وقت سابق علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الاتفاق قائلا إنه جاء "بعد جهود مضنية" على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأكد السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، دون أي عراقيل.

وقال السيسي إن "تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين" ستنعم معه المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".