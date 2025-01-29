إيلاف من دمشق: أحجم الكرملين عن التعليق على سؤال بشأن تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى للحصول على تعويضات من روسيا.

كما لم يعلق الكرملين على ما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تطالب بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الكرملين: "من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا ستواصل القيام بذلك".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة السورية الجديدة ضغطت على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وطبقا للبيان السوري بشأن المحادثات في دمشق مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، فإن "الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار" حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء.

وأضاف البيان أن "الإدارة الجديدة شددت أيضا على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج الأخطاء الماضية".

ولم يوضح البيان نوع التعويض الذي تطالب به سوريا من روسيا.

ووصف بوغدانوف المحادثات التي جرت، الثلاثاء بأنها بناءة، رغم "أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع"، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.