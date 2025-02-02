إيلاف من واشنطن: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا، وتثير مخاوف محلية من الاحتلال.

وفي تقريرها، أشارت "واشنطن بوست" أنه عقب اجتياح الجيش الإسرائيلي سلسلة من القرى السورية في كانون الأول (ديسمبر)، أكد الجنود للسكان المحليين أن الوجود سيكون مؤقتا، والهدف يقتصر على الاستيلاء على الأسلحة وتأمين المنطقة بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، ولكن تحرك المركبات على الأرض الذي أعقب ذلك يشير إلى وجود سيكون أكثر استمرارية.

البقاء لن يكون مؤقتاً

ونقلت "واشنطن بوست" عن محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخشب، الذي شاهد القوات الإسرائيلية تبني موقعا عسكريا جديدا على حافة قريته، قوله: "إنهم يبنون قواعد عسكرية. كيف يكون هذا مؤقتا؟"

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي فحصتها صحيفة "واشنطن بوست" أكثر من نصف دزينة من المباني والمركبات في القاعدة الإسرائيلية، مع بناء متطابق تقريبا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب، وفقاً لموقع شبكة RT الروسية نقلاً عن الصحيفة الأميركية الشهيرة.

وكلاهما مرتبط بطرق ترابية جديدة إلى الأراضي في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حربها عام 1967 مع جيرانها العرب.

ويمكن رؤية منطقة من الأراضي التي تم تطهيرها، والتي يقول الخبراء إنها تبدو وكأنها بداية لقاعدة ثالثة، على بعد بضعة أميال أخرى إلى الجنوب.

لا حدود أمام إسرائيل

جدير بالذكر أنه بعد ساعات من انهيار قبضة بشار الأسد على بلاده في كانون الأول (ديسمبر)، اخترقت الدبابات والقوات الإسرائيلية "خط ألفا" الذي يمثل حدود وقف إطلاق النار على مدى نصف القرن الماضي وانتقلت إلى منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة داخل الأراضي السورية، وفي بعض الحالات أبعد من ذلك.

وتتحرك القوات الإسرائيلية الآن ذهابا وإيابا في المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلا مربعا، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا. ومن جهتها، قالت إسرائيل إنها تعتبر هذه الصفقة باطلة بعد انهيار نظام الأسد.

وذكر مسؤولون محليون أن المنطقة العازلة يبلغ عرضها في أوسع نطاق حوالي ستة أميال، ولكن في نقاط معينة تقدمت القوات الإسرائيلية عدة أميال أبعد منها، وفق ما نقلت "واشنطن بوست".

قواعد مراقبة متقدمة

ويبدو أن موقعي البناء الجديدين، الواقعين داخل ما كان حتى وقت قريب تحت سيطرة سورية، عبارة عن قواعد مراقبة متقدمة، مماثلة في البنية والأسلوب لتلك الموجودة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، كما قال ويليام غودهايند، محلل الصور في "Contested Ground".

وأضاف أن القاعدة في جباتا الخشب متطورة بشكل أكبر، في حين يبدو أن القاعدة الواقعة إلى الجنوب قيد الإنشاء.

وبين أن القاعدة الأولى ستوفر رؤية أفضل للقوات، في حين تتمتع القاعدة الثانية بإمكانية وصول أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة الثالثة إذا تم بناؤها على مساحة من الأراضي التي تم تطهيرها إلى الجنوب.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد ذكرت في الأصل أن هناك بناء في الموقع في جباتا الخشب.

قاعدة عسكرية جديدة

مقارنة بين صور الأقمار الصناعية قبل سقوط الأسد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 و21 كانون الثاني (يناير) 2025، تظهر بناء قاعدة إسرائيلية جديدة في جباتا الخصب.

كما تظهر صور الأقمار الصناعية طريقا جديدا يقع على بعد حوالي 10 أميال جنوب مدينة القنيطرة، ويمتد من خط الحدود إلى قمة تل بالقرب من قرية كودنة، مما يوفر للقوات الإسرائيلية نقطة مراقبة جديدة.

وقال مريود إن الجرافات الإسرائيلية قامت بتدمير أشجار الفاكهة في القرية وأشجار أخرى في جزء من محمية طبيعية من أجل بناء البؤرة الاستيطانية بالقرب من جباتا الخشب. وأضاف رئيس البلدية: "أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالا".

مقدمات احتلال

ومنذ دخولهم إلى سوريا، أقام جنود إسرائيليون نقاط تفتيش وأغلقوا الطرق وداهموا المنازل وشردوا السكان وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد وجودهم، بحسب ما يقوله السكان المحليون.

وفي الليل، شوهدت دوريات على الطرق الخلفية مع إطفاء الأنوار، قبل العودة إلى القاعدة، حسب "واشنطن بوست".

وردا على أسئلة حول طبيعة ومدة أنشطتها في سوريا، قالت قوات الجيش الإسرائيلي: "تعمل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب سوريا، داخل المنطقة العازلة وفي نقاط استراتيجية، لحماية سكان شمال إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال في وقت سابق إن وجود القوات غير محدد، مشيرا إلى أن السبب هو مخاوف أمنية اسرائيلية.

الاتفاق مع سوريا انتهى

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حينذاك، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى مع تخلي الجيش السوري عن مواقعه.

وأوضح مكتب نتانياهو أن "انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 وضمان الأمن على حدودنا".

وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المتظاهرين، قال الجيش الإسرائيلي إنه عمل "وفقا لإجراءات التشغيل القياسية" بعد أن طُلب من المتظاهرين الابتعاد عن الجنود.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح يوم الثلاثاء الماضي من جبل الشيخ، بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة، مشددا على أنه لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.

باقون لفترات طويلة

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، نقل وتركيب معدات في المنطقة السورية العازلة بدعوى مساعدة الجنود على البقاء في ظروف جوية قاسية خلال فصل الشتاء، استعدادا لاحتلال المنطقة لفترات طويلة، لافتا إلى "إنشاء بنية تحتية ومعدات قادرة على تحمل الظروف الجوية المختلفة، بما في ذلك الهياكل المؤقتة ذات الطبقة الإضافية من العزل، ومعدات التدفئة، والمولدات، ونظام تسخين المياه".

وفي 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استولت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة في انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مستغلة إسقاط نظام بشار الأسد قبل ذلك بيوم، واحتلت مناطق تتجاوز المنطقة العازلة في العمق السوري.

ولاحقا أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، تعليماته إلى الجنود بالاستعداد للبقاء في المنطقة السورية العازلة طوال فصل الشتاء.