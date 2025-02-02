إيلاف من لندن: قالت مصادر أردنية إن الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير/شباط 2025.

وقالت المصادر إن العاهل الأردني كان تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بينما تمت محادثة هاتفية بين الزعيمين حيث هنا الملك ترامب بولايته الرئاسية الثانية.

واكد الطرفان خلال المحادثة على العلاقات الاستراتيجية التي تربط عمّان وواشنطن.

ويأتي الإعلان عن القمة المنتظرة، وسط الجدل القائم حول مقترحات الرئيس الأميركي بشأن نقل العديد من سكان غزة إلى كل من مصر والأردن حيث يرفض البلدن ذلك.

واقترح ترامب يوم الأحد الماضي نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً للصحافيين على متن طائرة إير فورس وان، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

أما حين سئل عما إذا كان "هذا النقل" لسكان غزة سيكون مؤقتاً، فأجاب: "يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد".