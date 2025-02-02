إيلاف من واشنطن: كشفت مصاد أميركية عن قيام جماعات مراقبة برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأميركية للكشف عن تمويل قطر لجامعات مرموقة في أميركا بمليارات الدولارات، مما أثار مخاوف بشأن النفوذ الأجنبي في الأوساط الأكاديمية.

تتكشف معركة قانونية جديدة حول النفوذ المالي لقطر على الجامعات الأمريكية البارزة ، حيث تسعى منظمات المراقبة إلى تحقيق الشفافية بشأن مليارات الدولارات من التمويل الأجنبي الذي يتدفق إلى مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

قبل بضعة أسابيع ، رفع معهد زاكور القانوني، بالتعاون مع منظمة جوديشيال ووتش، دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ضد وزارة التعليم الأميركية، سعياً للحصول على سجلات تتعلق بتمويل الدوحة وعملياتها في 5 جامعات أميركية مرموقة، وهي جامعات جورج تاون، نورث وسترن، كورنيل، هارفارد، وجامعة ميشيغان.

اغلاق فرع جامعة تكساس في قطر

ويأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب قرار جامعة تكساس إيه آند إم في شباط (فبراير) 2024 بإغلاق حرمها الجامعي في قطر، عقب الكشف عن دعوى قضائية سابقة كشفت عن تمويل قدره نصف مليار دولار تقريبا من قطر للجامعة.

وبحسب تقرير صدر في شباط (فبراير) 2024، قدمت قطر أو تعاقدت على منح ما يقرب من 6 مليارات دولار للجامعات الأميركية منذ عام 2007.

ويزعم المنتقدون أن هذا التدخل المالي الكبير من شأنه أن يمنح قطر نفوذاً كبيراً في الخطاب السياسي الأميركي والمؤسسات الأكاديمية والأبحاث العلمية.

تمويل غير شفاف

وفي بيان عام، كرر مارك جريندورفر، رئيس معهد زاكور القانوني، إحباطه إزاء التمويل غير الشفاف الذي تقدمه الدوحة للجامعات الأميركية.

وقال جريندورفر: "لقد شعرنا بخيبة أمل إزاء التعتيم والعرقلة التي مارستها الإدارة السابقة، والتي يبدو أنها انتهجت سياسة منع الشعب الأميركي من معرفة ما كانت تفعله الجهات الأجنبية في مدارسنا"، معرباً عن تفاؤله بشأن الإجراء القانوني الجديد.

وحث توم فيتون، رئيس منظمة المراقبة القضائية، وزارة التعليم في إدارة ترامب على "الكشف عن تفاصيل عملية النفوذ الأجنبي هذه في أقرب وقت ممكن"، منددا بعدم إرادة الإدارة السابقة في معالجة ما اعتبره "أموال الحكومة القطرية التي تتلاعب بالجامعات الأميركية".

وبحسب البيان، فإن الدعوى القضائية جاءت بسبب فشل وزارة التعليم في الرد على طلب تفصيلي بموجب قانون حرية المعلومات قدمه معهد زاكور القانوني في آذار (مارس) 2024.

وتضمن الطلب وثائق مختلفة، بما في ذلك استفسارات وتقارير ومذكرات تتعلق بمشاركة قطر في العديد من البرامج الجامعية، بما في ذلك حرم جامعة جورج تاون في الدوحة ومركز الدراسات العربية المعاصرة في واشنطن.

النفوذ الأكاديمي لقطر

إن التدقيق المتزايد في النفوذ الأكاديمي لقطر يتبع نمطًا أوسع من المخاوف، وتبني الدعوى القضائية الحالية على جهود قانونية ناجحة سابقة، حيث قضت المنظمات أكثر من خمس سنوات في مواجهة مؤسسة قطر المملوكة للدوحة في محاكم تكساس للحصول على معلومات حول تمويل جامعة تكساس إيه آند إم.

وقد أدى انتصارهم إلى الكشف عن أكثر من 522 مليون دولار من التمويل القطري للجامعة بين كانون الثاني (يناير) 2013 أيار (مايو) 2018، حيث قدمت مؤسسة قطر ما يقرب من 485 مليون دولار من هذا المبلغ.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النصر القانوني كشف عن عقود تشير إلى أن جامعة تكساس إيه آند إم ربما منحت مؤسسة قطر إمكانية الوصول إلى الملكية الفكرية الحساسة.

وبعد اكتشاف قيامها بتقديم الملكية الفكرية إلى قطر، قرر مجلس إدارة جامعة تكساس إي آند إم إغلاق الحرم الجامعي في الدوحة في شباط (فبراير).

وقعت جامعة تكساس إيه آند إم ومؤسسة قطر، وهي وكالة خاضعة لسيطرة النظام تعمل على تعزيز العلاقات بين قطر والجامعات الأجنبية، الاتفاقيات.

السيطرة القطرية على الأبحاث

وقد أتاحت هذه العقود لقطر الحصول على السيطرة على الأبحاث والاكتشافات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأبحاث النووية، التي أجريت في حرم جامعة تكساس إي آند إم في الدوحة باستخدام موارد الجامعة المشهورة عالميًا.

وعن ذلك قالت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية :"يزعم المنتقدون أن التدخل المالي القطري في الجامعات الأميركية ساهم في ترويج الدعاية المعادية لإسرائيل وإسكات الانتقادات بشأن العلاقات الطويلة الأمد بين الدوحة وحماس وغيرها من الجماعات، على أمل أن تضغط الإدارة الأميركية الجديدة لكشف التدخل الأجنبي في الجامعات، وخاصة بعد الاتجاه المؤيد لحماس في الحرم الجامعي بعد أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

ويمثل التحدي القانوني الحالي، الذي يسعى إلى تحقيق الشفافية من جانب خمس مؤسسات أمريكية، الفصل الأحدث في الجهود الجارية لفهم وتقييم تأثير التمويل الأجنبي على التعليم العالي الأميركي.

المدارس أيضاً.. من الروضة حتى الثاني عشر

ولا يقتصر تدخل الدوحة في قطاع التعليم في الولايات المتحدة على الجامعات: فقد أظهرت التقارير أن مؤسسة قطر الدولية تمول وتروج لدورات دراسية للمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر في العديد من المناطق المدرسية في كاليفورنيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة بمئات الملايين من الدولارات.

وفي إطار قضية النفوذ القطري في الولايات المتحدة، نشر معهد زاكور القانوني تقريرا بشأن AJ+، وهي شركة تابعة لقناة الجزيرة المملوكة لقطر، والتي تجاهلت طلب التسجيل بموجب قانون الوكلاء الأجانب (FARA) الذي أرسلته وزارة العدل الأمريكية قبل عدة سنوات.

وبحسب منظمة Judicial Watch، فإن وزارة التعليم لم تستجب علنًا بعد للدعوى القضائية، ولم يصدر ممثلو الجامعات الخمس المذكورة في طلب قانون حرية المعلومات بيانات رسمية بشأن الإجراء القانوني.