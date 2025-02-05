إيلاف من القدس: أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جهاز نداء ذهبيا (بيجر) خلال لقائهما في واشنطن الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن ترامب رد على الهدية من خلال التعليق على الهجمات التي نفذتها إسرائيل عبر أجهزة الاتصال الهاتفي على حزب الله، والتي وقعت في منتصف أيلول (سبتمبر)، وكانت نقطة تحول كبير في الصراع مع حزب الله، وأشار ترامب إلى أنها كانت عملية "عظيمة"، وهو يقبل الهدية من نتانياهو، كما قدم نتنياهو للرئيس الأميركي جهاز اتصال عادي.

يذكر أنه في يومي 17 و18 أيلول (سبتمبر)، أصيب آلاف من عناصر حزب الله في لبنان عندما انفجرت أجهزة الاستدعاء التي يستخدمونها للتواصل، وألحقت الهجمات على مدى يومين متتاليين أضرارا كبيرة بحزب الله، وتردد حينها أن الآلاف من عناصر حزب الله تم نقلهم إلى إيران لتلقي العلاج، واجراء عمليات جراحية وخاصة في العين والوجه.

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر)، كشف الجيش الإسرائيلي عن مزيد من المعلومات بشأن دوره في العملية، بينما أشاد بدور الموساد الإسرئيلي أيضاً.