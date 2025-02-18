إيلاف من عمّان: أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم (الثلاثاء) أن الملك عبد الله الثاني سيخضع لعملية جراحية في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمّان، لمعالجة فتق جراحي. وأوضح البيان أن العملية تُعد بسيطة، وسيخضع لها العاهل الأردني ضمن إجراءات طبية مقررة مسبقًا.

متابعة طبية لحالة الملك الصحية

يأتي هذا التدخل الطبي بعد أكثر من عامين على خضوع الملك عبد الله لعملية جراحية في نيسان (أبريل) 2022 في ألمانيا، حيث أجرى حينها جراحة دقيقة في العمود الفقري الصدري لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك). وأشار بيان رسمي آنذاك إلى أن العاهل الأردني كان يعاني من آلام متقطعة في الظهر بسبب قفزات مظلية متكررة خلال خدمته العسكرية في وحدات العمليات الخاصة، مما تسبب في تفاقم المشكلة بمرور الوقت.

وخضع الملك بعد تلك العملية في ألمانيا لفترة راحة وإعادة تأهيل قبل أن يعود لمزاولة مهامه الرسمية تدريجيًا. وكان الأطباء قد نصحوا بإجراء الجراحة حينها بشكل عاجل بعد أن تزايد الضغط على العصب، مما جعل التدخل الجراحي أمرًا لا بد منه.

مدينة الحسين الطبية... صرح طبي متقدم

تُعد مدينة الحسين الطبية، حيث سيجري الملك عمليته الجراحية، من أهم المراكز الطبية العسكرية في المنطقة، وتضم مستشفيات متخصصة وفرقًا طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مما يجعلها الوجهة الطبية الأولى لكبار المسؤولين الأردنيين ولإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

وتتميز المدينة الطبية بكونها مركزًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب كادر طبي مدرّب يُشرف على علاج الملك وكبار الشخصيات في الدولة. ومن المتوقع أن يخضع الملك بعد العملية إلى فترة راحة قصيرة وفق توصيات الأطباء قبل استئناف نشاطاته الرسمية المعتادة.

الملك عبد الله وخبرته العسكرية

من المعروف أن الملك عبد الله الثاني يمتلك خلفية عسكرية قوية، حيث خدم لسنوات طويلة في الجيش الأردني، وكان قائداً للقوات الخاصة. وخلال مسيرته العسكرية، شارك في تدريبات مكثفة شملت القفز المظلّي، وهو ما أدى إلى الإصابات التي أثّرت على عموده الفقري لاحقًا.

وعُرف الملك بشغفه بالتدريبات العسكرية منذ شبابه، حيث التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا، وتابع بعدها تدريبات متقدمة في القتال الجوي والقوات الخاصة، مما أكسبه خبرة ميدانية واسعة في العمليات العسكرية.