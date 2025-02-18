إيلاف من لندن: أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية أن الزوجين البريطانيين المحتجزين في إيران متهمان بالتجسس. وكانت أسرة الزوجين أعلنت يوم الاثنين الماضي أنهما كريغ وليندسي فورمان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي إن الزوجين محتجزان في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران بتهم تتعلق بالأمن.

وقال بيان عائلة الزوجين: "نحن نتعاون بشكل نشط مع الحكومة البريطانية والسلطات المعنية، ونعمل بجد للتغلب على تعقيدات هذه المسألة. إن الأسرة متحدة في تصميمنا على تأمين عودتهم سالمين".

وتابع: "نحن نقدر حقًا تدفق الدعم من الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والذي زوَّدنا بالقوة والتشجيع بينما نواجه هذه المحنة". وأضافت العائلة: "نشكركم على تفهمكم وتعاطفكم ودعمكم المستمر".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قالت يوم الأربعاء إن رجلاً وامرأة محتجزان في مدينة كرمان جنوب شرق إيران بتهم تتعلق بالأمن.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية حذرت من أن الأشخاص معرضون لخطر "الاعتقال والاحتجاز وحكم الإعدام" إذا سافروا إلى إيران. وسبق أن اعتقلت إيران واحتجزت مواطنين بريطانيين لفترات طويلة من الزمن.

ويشار في الأخير، إلى أنه كان تم إطلاق سراح نازانين زاغاري راتكليف وأنوشه عاشوري، وهما مواطنتان بريطانيتان إيرانيتان، في مارس/آذار 2022 بعد سنوات من الأسر في إيران.